CAS SUPERCOPA
El soci de Piqué demana a la jutgessa que desbloquegi els comptes de Kosmos per cobrar la seva part del negoci de la Supercopa
L’empresa saudita Sela i la firma de l’exjugador del Barça van acordar uns honoraris del 5,5% dels diners que rebés la societat pel trasllat de la competició
Tono Calleja Flórez
Fernando Soler, soci de l’exfutbolista Gerard Piqué, ha reclamat aquest divendres a la jutgessa que investiga el cas Supercopa, Delia Rodrigo, que desbloquegi els comptes de l’empresa Kosmos per cobrar la seva part del negoci de la Supercopa, segons ha avançat la Cadena Ser i ha confirmat aquesta redacció. Aquest empresari ha fet aquest comentari com a reflexió final de la seva declaració, en la qual ha assegurat que sap que la magistrada sí que ha autoritzat a Kosmos el desbloqueig dels seus comptes per poder pagar recàrrecs de l’Agència Tributària.
Soler, que ha declarat per videoconferència com a testimoni des de Barcelona al Jutjat d’Instrucció número 2 de Majadahonda (Madrid), ha respost, a preguntes del fiscal, que ell mantenia contacte amb l’empresa pública saudita, Sela, amb anterioritat i que va treballar per a Kosmos, l’empresa de Piqué, per intentar portar la final de la Supercopa d’Espanya al país àrab. Ambdues parts van acordar uns honoraris del 5,5% dels diners que rebés l’empresa, que té els comptes bloquejats per la jutgessa Rodrigo.
A preguntes de l’advocada de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Soler ha confirmat la versió que va donar el mateix Piqué en la seva declaració, i ha insistit que ells ajudaven la saudita Sela, ja que aquesta empresa desconeixia els negocis del món del futbol, ha dit.
La Cartuja
D’altra banda, l’últim informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil revela que dos dels investigats en el cas Supercopa haurien cobrat part dels fons acreditats per la societat Estadi de la Cartuja --durant l’etapa de Luis Rubiales com a president de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)-- per les obres d’adequació del terreny de joc sevillà perquè s’hi disputessin quatre partits de la fase final de l’Eurocopa 2020.
En concret, els agents apunten en el seu informe, de 23 de febrer i al qual ha tingut accés aquesta redacció, l’existència de pagaments a Gruconsa, d’aquesta societat a Dismatec Sport; administrada de fet per Francisco Javier Martín Alcaide, àlies 'Nene', amic de Luis Rubiales; i de la mercantil Dismatec amb destinació al despatx GC Legal (dirigida per Tomás González Cueto), que exercia el càrrec de comissionat de Control Extern de la RFEF.
