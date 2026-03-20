Conseqüències de la guerra
El Consell de Ministres extraordinari comença amb dues hores de retard després del plantó inicial de Sumar al pla anticrisi
L’ala minoritària exigeix la prohibició dels desnonaments i la pròrroga dels lloguers i negocia in extremis per salvar el decret i poder celebrar la reunió
La coalició també negocia condicionar la baixada de l’IVA de la llum al control de beneficis empresarials
La reunió es va iniciar tot i que les parts no van tancar un acord previ
Iván Gil
El Consell de Ministres extraordinari d’aquest divendres per aprovar les mesures del decret anticrisi per la guerra de l’Iran va començar passades les 11.30 hores, amb més de dues hores de retard després del fortíssim xoc en la coalició de Govern i del plantó de Sumar. Els quatre ministres de l’ala minoritària, capitanejats per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, es van negar a aprovar el pla dissenyat pel Govern, per no incloure la seva exigència de prohibir els desnonaments i prorrogar els contractes de lloguer. Després d’una negociació in extremis, amb reunions de crisi entre Pedro Sánchez i Yolanda Díaz juntament amb un reduït grup de ministres, la reunió de Govern ha pogut arrencar amb les dues ales de la coalició.
El plantó, que es va prolongar durant una mica més de dues hores, ha impedit que se celebrés a l’hora prevista la reunió del gabinet que presideix Pedro Sánchez fixada per a les 9:30 hores. Les dues ales del Govern han negociat in extremis durant aquest temps per salvar la situació. La reunió va començar, tot i que des de Sumar admeten que encara falten "serrells" que es negociaran durant el desenvolupament del Consell de Ministres.
Encara sense la presència dels ministres de Sumar, des de primera hora hi hauria quòrum per aprovar el paquet aquest divendres, però la Moncloa va optar per intentar reconduir la situació, ja que això obriria una bretxa entre els socis amb conseqüències imprevisibles en l’aliança de Govern.
Lligar la baixada de l’IVA al control de beneficis
Els motius del plantó de Sumar eren la insuficiència del paquet de mesures dissenyat per l’ala socialista. "El decret que en aquest moment està damunt la taula es basa fonamentalment en rebaixes de l’IVA", es queixen a l’ala minoritària, que critiquen el plantejament de la Moncloa. "En aquests termes no hi ha acord".
"No hem entrat al consell perquè s’està negociant habitatge i marges empresarials", asseguren des de Sumar. Així, des de l’ala minoritària detallen que estan treballant amb el PSOE per condicionar la baixada de l’IVA a l’electricitat, que es preveu aprovar en Consell de Ministres, a un control del benefici empresarial de les grans elèctriques, "per obligar per llei que la baixada fiscal repercuteixi al ciutadà i no engreixi els marges de les grans empreses", detallen.
En matèria d’habitatge, les dues qüestions que s’aborden són la pròrroga dels contractes de lloguer, per limitar l’impacte de la previsible pujada de les rendes d’arrendament que suposarà la renovació de 600.000 contractes; i la suspensió de desnonaments, una mesura que ja es va incloure en escuts socials anteriors i que Junts va tombar al Congrés al febrer.
A més, el paquet de mesures inclourà la prohibició de l’acomiadament objectiu per part del Ministeri de Treball per a aquelles empreses que han rebut ajudes per la guerra de l’Iran.
L’enuig és notable a les dues ales de la coalició; a Sumar per la negativa sistemàtica de la Moncloa a una de les seves principals banderes, i a l’ala socialista, per les formes utilitzades pels ministres de Sumar negant-se a iniciar la reunió.
Tensió
En els darrers dies, la negociació ha arribat al límit. Sumar no ha renunciat a incloure la pròrroga de 600.000 contractes de lloguer, malgrat el rebuig de la Moncloa, i ha arribat a deixar en l’aire el seu suport al paquet. Les tensions han augmentat en les darreres hores, i el cop sobre la taula del soci minoritari ha arribat aquest mateix divendres, quan s’han hagut d’obrir converses in extremis per reconduir la situació.
Des de l’àrea econòmica del Govern, que ha liderat l’aterratge de les propostes en el text del decret i les negociacions amb els grups, descartaven mesures en matèria de lloguers per la incompatibilitat amb el PP i socis parlamentaris com Junts. “El que incorporarem seran mesures que comptin amb el consens de la resta de grups”, insistien aquest dijous.
La seva anàlisi és que els postconvergents, però també el PNB que s’oposa a propostes com recuperar la moratòria antidesnonaments, podrien arribar a acceptar un límit del 2% a la pujada dels lloguers, en els contractes que vinculen la seva actualització anual a l’IPC. D’aquí que fonts de les negociacions s’obrin a posar-la sobre la taula si s’accelera la inflació —l’última dada de febrer la situa en el 2,3%— en un futur paquet.
Notícia en elaboració
