Guerra a Irán
Trump titlla de "covards" els països de l'OTAN per no ajudar a l'estret d'Ormuz
En una sèrie de missatges a Truth Social, el mandatari nord-americà va dir que "el país més poderós del món" no necessita "l'ajuda de ningú"
Idoya Noain
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha qualificat de "covards" els països membre de l'OTAN per no col·laborar per obrir l'estret d'Ormuz en plena guerra nord-americana a Irán.
"No volen ajudar a obrir l'estret d'Ormuz; una simple maniobra militar que constitueix l'única raó d'aquests elevats preus del petroli. Una cosa tan fàcil de fer per a ells, i amb tan poc risc. COVARDS, i nosaltres ho RECORDAREM!", va escriure aquest divendres el mandatari a la seva xarxa Truth Social.
Trump va considerar que els països de l'Aliança Atlàntica "no van voler unir-se a la lluita per aturar un Irán amb capacitat nuclear. Ara que aquesta batalla ha estat GUANYADA militarment, amb molt poc perill per a ells, es queixen dels alts preus del petroli que es veuen obligats a pagar", va afegir. "Sense els Estats Units, l'OTAN és un TIGRE DE PAPER!", va assegurar.
Aquesta setmana, el nord-americà va criticar l'OTAN i Austràlia, Japó o Corea del Sud després que aquests rebutgessin la seva petició de crear una coalició militar per assegurar la navegació en la ruta per on passa al voltant del 20% del comerç marítim global d'hidrocarburs, en respondre que aquesta no és una guerra que ells iniciessin.
Trump va afirmar que les nacions de l'Aliança Atlàntica el van informar que "no desitgen involucrar-se" en la guerra llançada pels EUA juntament amb Israel, "malgrat que gairebé tots els països estan fermament d'acord amb les nostres accions i que consideren que no es pot permetre que Irán posseeixi armes nuclears".
Durant una reunió amb el primer ministre irlandès, Micheál Martin, va assegurar dimarts que l'OTAN està cometent "un error molt ximple" en no acudir a la seva crida i va qüestionar la lleialtat del bloc cap a Washington. En una sèrie de missatges a Truth Social, Trump va dir que "el país més poderós del món" no necessita "l'ajuda de ningú", perquè els EUA han aconseguit "delmar l'Exèrcit iranià".
