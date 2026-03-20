Trump: "Si ho fes, sens dubte no ho diria, però no desplegaré tropes"
Hegseth demanarà 200.000 milions de dòlars per finançar la guerra de l’Iran: "Fan falta per eliminar els dolents"
Irene Benedicto
Donald Trump va assegurar ahir que no desplegarà tropes sobre el terreny en la seva ofensiva contra l’Iran, un interrogant que continua sense resoldre’s des de l’inici de l’ofensiva. El mandatari, que dies enrere no va descartar una invasió terrestre, va defensar que la campanya militar avança més ràpid del previst, en resposta a les crítiques sobre l’absència d’un pla que marqui un objectiu i un final clars, i va assegurar que el desenllaç podria estar pròxim. "Si ho fes, sens dubte no ho diria, però no desplegaré tropes enlloc", va afirmar Trump abans de la reunió a la Casa Blanca amb la primera ministra del Japó, Sanae Takaichi, en una trobada marcada per la pressió de la Casa Blanca als seus aliats perquè contribueixin a protegir l’estret d’Ormuz. "Ningú ens està disparant", va dir sobre l’Exèrcit nord-americà. "Ho hem destruït tot tret de les canonades", ja que "reconstruir-les portaria més temps", va assenyalar. "En tot just dues setmanes hem arrasat amb tot, inclosa la cúpula del país; vaig pensar que seria pitjor, no està malament i acabarem ben aviat", va afirmar. "Anem substancialment per davant del calendari previst", va afirmar, al·ludint a les crítiques dels països europeus, que s’han negat a enviar vaixells de guerra per reobrir per la força l’estret d’Ormuz.
A marxes forçades
D’altra banda, la guerra desplegada pels EUA al costat d’Israel contra l’Iran continua esgotant recursos a marxes forçades. Així es dedueix del nou paquet econòmic que el Pentàgon té previst demanar al Congrés per finançar l’ofensiva: 200.000 milions de dòlars, uns 174.000 milions d’euros, segons va dir a l’agència Associated Press un alt funcionari de l’Administració de Donald Trump.
El secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, va confirmar la intenció de sol·licitar fons addicionals però no en va detallar la xifra exacta assegurant que podria "variar". "Fan falta diners per eliminar els dolents", va assenyalar Hegseth ahir durant una compareixença de premsa.
L’Executiu de Trump portarà la proposta al Congrés per "assegurar" que l’Exèrcit nord-americà està "degudament finançat". Segons estimacions del Centre d’Estudis Estratègics i Internacionals (CSIS) basades en dades oficials del Departament de Defensa, fins al dia 12 de la guerra els EUA van gastar 16.500 milions de dòlars, i calcula que "els costos de la guerra augmentaran uns 500 milions de dòlars diaris, llevat que una de les parts canviï significativament les seves activitats o que un esdeveniment extern alteri substancialment el conflicte".
