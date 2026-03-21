Creix el temor per la proximitat del vaixell fantasma rus a la costa líbia
"La preocupació és clarament per la possibilitat d’una dispersió dels hidrocarburs que transporta", precisa la Protecció Civil italiana
Irene Savio
El metaner rus Arctic Metagaz, abandonat a la deriva al Mediterrani des de fa dues setmanes sense que ningú intervingui, continua despertant preocupació davant un possible desastre ecològic al mar. El vaixell, que presenta una bretxa crítica i encara un risc real d’explosió, es troba actualment a unes 60 milles de la costa líbia (en línia recta a l’altura de Trípoli), en aigües internacionals de competència líbia i en una zona d’alta densitat d’infraestructures petroleres, segons va comunicar ahir la Protecció Civil italiana.
"El vaixell es troba ara a unes 41 milles de les aigües territorials líbies i continua navegant cap al sud, però, al no tenir control, la seva trajectòria és imprevisible, és a dir, podria canviar", va advertir Pierfrancesco Demilito, cap de premsa de Protecció Civil. "La preocupació és clarament la possibilitat d’un impacte contra les plataformes de la zona, l’encallament al litoral o una dispersió dels hidrocarburs que transporta", va explicar, durant una trobada a l’Associació de Corresponsals de Roma.
Segons Demilito, les autoritats italianes, que estan en contacte directe amb l’armador rus, tenen constància que el vaixell encara acull almenys 450 tones de fuel i 250 tones de dièsel que el vaixell utilitzava per al seu propi consum. En canvi, no es té certesa sobre quin era el material que el vaixell transportava: tones de gas líquid que, possiblement al no tenir refrigeració, es podrien haver gasificat i filtrat ja a l’atmosfera. Però precisament això també és un motiu de preocupació, perquè el gas que no s’hauria dispersat constitueix una amenaça per a qualsevol que se li acosti. Això sumat al fet que tampoc se sap amb absoluta seguretat si el vaixell transportaria altres càrregues.
El veterà periodista italià Sergio Scandura, cronista de Radio Radicale i especialitzat en informació sobre el Mediterrani, va ser un dels primers a assenyalar la perillositat de l’àrea a què l’Arctic Metagaz va arribar.
"Convés que se sàpiga. La bomba ecològica Arctic Metagaz actualment es troba a les proximitats d'una selva de plataformes petrolíferes (incloses les de la multinacional petroliera ENI) i d'unitats flotants d'emmagatzemament (FSO), així com també d'un eixam de vaixells petroliers i d'embarcacions que porten a terme perforacions a la recerca de jaciments".El veterà periodista italià Sergio Scandura, cronista de Ràdio Radicale i especialitzat en informació sobre el Mediterrani, ha sigut un dels primers a assenyalar la perillositat de l'àrea a la qual l''Arctic Metagaz' ha arribat. "Convé que se sàpiga. La bomba ecològica 'Arctic Metagaz' ara es troba a les proximitats d'una selva de plataformes petrolíferes (incloses les de la multinacional petroliera ENI) i d'unitats flotants d'emmagatzemament (FSO), així com d'un eixam de vaixells petroliers i barcos que realitzen perforacions a la recerca de jaciments", ha asseverat Scandura.
A més, segons Scandura, el vaixell deambula en una zona on s'ubica "una xarxa d'oleoductes submarins que transporten cru" i per on també passa "el gasoducte GreenStream, que transporta el gas des de Mellitah (Líbia) fins a Gela (Itàlia)". "Dubto que estiguin passant unes hores tranquil·les a la plataforma petrolífera de Bouri i a la resta dels jaciments offshore que hi són propers", va afegir al seu compte de la xarxa X.
La incògnita del vent
Amb la solució del cas encara incerta, totes les possibilitats es mantenen obertes, inclosa també la hipòtesi que les autoritats líbies es facin càrrec de l'embarcació, remolcant-la fins a la seva costa i allà, amb o sense l'ajuda de tercers, posin en seguretat la seva càrrega. Això, és clar, si el vent i els corrents no canvien una altra vegada i el vaixell no torna a navegar en direcció nord, acostant-se novament a les costes de Malta i Itàlia.
Aquest últim país impulsa un debat a la UE perquè es brindi recolzament econòmic als estats que intervenen en aquest tipus de situacions. El temor principal és que aquest sigui només el primer d'altres casos similars.
