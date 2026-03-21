Els EUA indaguen Petro per suposades relacions amb narcotraficants
JAVIER OJEMBARRENA ALBA
Les fiscalies federals de Manhattan i Brooklyn (Nova York) estan portant a terme una investigació contra el president de Colòmbia, Gustavo Petro, i les seves presumptes relacions amb el narcotràfic. Segons el diari nord-americà 'The New York Times', a través de tres fonts familiaritzades amb el cas i que han demanat mantenir el seu anonimat, la justícia nord-americana estaria analitzant, entre altres qüestions, si el dirigent colombià va sol·licitar donacions de traficants durant la seva campanya presidencial.
Segons aquest diari, les dues causes contra Petro, la relació del qual amb el president dels EUA, Donald Trump, ha passat per nombrosos moments de tensió, són independents entre si, i estarien dirigides per fiscals especialitzats en el narcotràfic internacional. A més, com a part d'aquestes recerques, estarien participant tant agents de l'Administració de Control de Drogues (DEA per les sigles en anglès), així com membres d'Investigacions de Seguretat Nacional (HSI), la principal divisió d'investigació del Servei d'Immigració i Control de Duanes dels Estats Units (ICE).
Possibles donacions
Les dues investigacions – de les quals fins ara no se'n tenia coneixement – es troben en les seves etapes inicials, i per tant és aviat per saber si alguna derivarà en càrrecs penals. 'The New York Times' assenyala que les parts encarregades d'obtenir informació estan buscant en les presumptes trobades del president colombianao amb membres del narco. Als quals Petro podria haver sol·licitat donacions per finançar la seva campanya per a les presidencials.
No és la primera vegada que Petro es veu sota l’acusació de tenir relació amb el narcotràfic. L’octubre del 2025, ell, la seva dona i el seu fill gran van ser inclosos en la llista Clinton del Departament del Tresor dels EUA, sota l’acusació que la producció de cocaïna al país llatinoamericà es va disparar a uns nivells rècord durant la seva presidència.
