Europa, vulnerable a Ormuz
L’actual conflicte a l’Orient Mitjà torna a posar sobre la taula la falta de sobirania energètica i la dependència que presenta la Unió Europea de les importacions d’hidrocarburs
Iñaki Martinez Azpiroz (Verificat)
L’escalada bèl·lica a l’Orient Mitjà està impactant en el preu de l’energia i ressorgeix el temor de les conseqüències en la resta de l’economia, tal com va passar amb l’inici de la invasió russa a Ucraïna. El bloqueig de l’estret d’Ormuz, un corredor mundial de petroli i gas, torna a posar sobre la taula la falta de sobirania energètica i la dependència de la UE de les importacions d’hidrocarburs.
Un informe de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (Fedea) del 2023 va destacar que l’«espectacular pujada» dels preus del gas i de l’electricitat després de la invasió d’Ucraïna va despertar un «interès polític» a reformar el sistema energètic, i va descriure la situació com una «oportunitat» per augmentar la seva «resistència». La Comissió Europea va respondre a la guerra a Ucraïna amb el pla REPowerEU, que es va proposar reduir l’«excessiva dependència» de les importacions de gas i carbó russos. Quatre anys després, Europa espera les possibles conseqüències del conflicte a l’Orient Mitjà amb un mix energètic que, malgrat l’avenç de les renovables, encara depèn en gran manera de les energies fòssils estrangeres.
El 2024, la Unió Europea va importar el 57% de tota l’energia que va consumir, segons Eurostat, una dependència que ha anat en augment des de 1990, quan es va importar el 50% de l’energia. A Espanya, les importacions energètiques van ser del 69% el 2024. Si es miren en concret les energies fòssils, el 89% del petroli que utilitza la UE es compra al mercat global, igual que el 96% del gas, segons dades d’Eurostat del 2024. Aquesta dependència ha anat en augment en les últimes dècades.
El cas espanyol
En el cas d’Espanya, la producció estatal de petroli i de gas és pràcticament nul·la, i depèn gairebé al 100% de les importacions. El 1990, aquesta dependència també era predominant, però existia una producció pròpia del 2,3% del pe
Els principals components del consum energètic total a la UE són el petroli (37,9%), el gas natural (20,6%), l’energia renovable (20,6%), l’energia nuclear (11,6%) i els combustibles fòssils sòlids (8,4%). Si es mira la generació elèctrica, les renovables suposen a prop del 48% de la producció europea, seguides de la nuclear (28%) i els combustibles sòlids (12%).
A Espanya, el mix energètic general es compon sobretot de petroli (49,6%), gas natural (19%), renovables (18,7%), energia nuclear (11,1%) i combustibles fòssils sòlids (1,9%). En la producció elèctrica, Espanya va cobrir l’any 2024 gairebé per complet amb renovables (62%) i nuclears (37%).
Tancament de l’estret d’Ormuz
L’Iran va decidir el 2 de març tancar el tràfic marítim de l’estret d’Ormuz, per on passa a prop del 25% del petroli mundial, provinent del golf Pèrsic, a més d’un 20% del gas del planeta, segons l’Agència Internacional d’Energia (AIE). La UE va importar del golf Pèrsic el 13% del petroli que consumeix i el 6% del gas liquat en el tercer semestre del 2025, segons Eurostat.
No obstant, l’AIE adverteix que els efectes del tancament van més enllà dels països que reben el petroli i el gas del golf Pèrsic, perquè el xoc d’oferta exerceix una pressió a l’alça a tot el mercat mundial.
Ucraïna, l’antecedent
L’antecedent més recent d’un context geopolític similar és la invasió russa a Ucraïna, el febrer del 2022, i que va ocasionar una escalada de preus de l’energia que es va traslladar a la resta de l’economia. La previsió del think tank Funcas, especialitzat en l’àmbit econòmic i social, és que el món pot «amortir» el tancament de l’estret per un temps limitat, però vaticina «una desorganització de la cadena productiva» i una alça de l’IPC si es prolonga la situació. L’escenari actual també pot reduir el potencial creixement del PIB d’Espanya el 2026 en «unes dues dècimes», un efecte que s’agreujaria amb un tancament més llarg.
