Felip VI, investit ‘protector’
La relació entre la basílica de Santa Maria la Major i la monarquia espanyola es remunta al segle XVI, quan el Papa buscava suports davant les fractures de l’Església.
P. S.
Felip VI va entrar aquest divendres a la basílica de Santa Maria la Major de Roma tot just dues hores després de la seva audiència amb Lleó XIV al Vaticà, per participar en la cerimònia en què va assumir el títol de protocanóic d'aquest temple, que té una relació històrica entre la Corona espanyola i la Santa Seu. El Rei és des d'aquest divendres ja oficialment una cosa així com 'protector' i màxim responsable del manteniment de l'edifici. Tot de manera simbòlica.
Acompanyat per la Reina, va accedir al recinte per la porta de Bronze, on van ser rebuts pel canonge espanyol del Capítol Liberià, monsenyor Jaime Brosel. Al pòrtic, sota l’estàtua de Felip IV, l’esperava el cardenal arxipreste de la basílica, Rolandas Makrickas, encarregat de conduir l’acte, carregat de significat polític i religiós. A l’edifici va ser enterrat l’any passat el papa Francesc.
La comitiva va avançar per la nau central mentre el cor interpretava l'Ave Maria. Ja a l'interior del temple, els Reis van ocupar el seu lloc a l'esquerra de l'altar i la cerimònia va començar amb les primeres oracions en llatí i la lectura d'un passatge del Llibre de la Saviesa en espanyol. L'acte va formalitzar la condició del cap d'Estat espanyol com a protocanonge, un títol honorífic que l'integra simbòlicament en l'ajuntament de la basílica. Després de les paraules pronunciades pel cardenal arxipreste, el Rei va intervenir amb un breu discurs. "Mantinguem l'esperança que tots, cada un en les nostres respectives circumstàncies i responsabilitats, sapiguem ser, per als altres, un petit far de concòrdia, generositat i entrega a la causa del bé comú. Entre tots, contra l'egoisme i la indiferència, mirem de portar al món la mateixa claredat que avui, en aquesta primavera romana que comença, il·lumina la basílica de Santa Maria la Major", va declarar Felip VI.
Relació de segles
Aquest temple funciona des de fa segles com un punt d'ancoratge entre la monarquia hispànica i Roma. Ja en temps de Carles I, en ple segle XVI, la Corona va contribuir al seu sosteniment en un context en el qual el Papat buscava suports davant les fractures internes de l'Església. Aquesta aliança es va reforçar el 1647, quan Innocenci X, a petició de Felip IV, va institucionalitzar l'Obra Pia de Santa Maria la Major: un sistema de finançament a canvi de celebracions litúrgiques en favor de la Corona espanyola. Aquest esquema ha perdurat, amb diferents adaptacions, fins a l'actualitat. El 1953, després del Concordat amb la Santa Seu, es va fixar que el cap de l'Estat espanyol ostentaria el títol de protocanóic honorari. Joan Carles I ho va assumir el 1977 i continua conservant-lo. Després de la cerimònia, el Rei va ser convidat a ocupar el seu lloc entre els canonges del Capítol Liberià, abans de la pregària del Pare nostre i la benedicció final. A continuació, els Reis es van dirigir a la Capella Paulina per aturar-se davant la imatge de la Salus Populi Romani, una de les icones marianos més venerades de Roma. Posteriorment van guardar un moment de recolliment davant de la tomba del papa Francesc.
