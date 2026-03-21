La Fiscalia Europea investiga per frau la conservació dels raïls
Puente insisteix que l’organisme és el responsable de jutjar "tots els casos en què hi ha involucrats fons europeus"
Tono Calleja Flórez
La Fiscalia Europea ha obert una investigació sobre un possible frau relacionat amb fons de la UE destinats al manteniment del tram de via fèrria pròxim al quilòmetre 318,7 i la localitat d’Adamuz (Còrdova), en la línia d’alta velocitat (AVE) que connecta Madrid amb Sevilla, segons va confirmar ahir aquest organisme a través d’una nota de premsa.
La Fiscalia Europea, independent de la Unió Europea, és la responsable d’investigar, enjudiciar i jutjar els delictes contra els interessos financers de la UE. Segons el ministre de Transport, Óscar Puente, aquest òrgan "investiga l’accident d’Adamuz des del moment just de produir-se. En tots els casos en què hi ha involucrats fons europeus passa així", va dir.
La Comissió va aprovar el 25 de juny del 2024 una subvenció de 111.646.340 euros procedents del fons europeu de desenvolupament regional (Feder) per a la millora de la línia. Ja des del desembre del 2023 va assenyalar en un document que la línia d’alta velocitat ferroviària entre Madrid i Sevilla havia quedat "obsoleta si es comparava amb la resta de la xarxa d’alta velocitat espanyola" i també reconeixia expressament la necessitat d’una modernització a fi de garantir que la infraestructura complís "les normes europees d’interoperabilitat ferroviària i els requisits de la xarxa transeuropea de transport (RTE-T)".
Segons la mateixa informació oficial de la UE, les obres del projecte incloïen "la substitució de raïls i travesses, la millora estructural de ponts i túnels, l’estabilització de terraplens i l’adaptació del sistema de drenatge".
Fonts del Ministeri van explicar ahir que la justificació dels fons europeus concedits a aquesta obra s’ha anat fent "amb absoluta normalitat a mesura que s’executava". A més, van afirmar que han tingut i tindran "màxima col·laboració amb la Fiscalia Europea respecte a la informació que sol·licitin, com ja està fent Adif. És ben normal que revisi la documentació". En concret, els fiscals Luis Miguel Jiménez Crespo i Juan José Navas Blánquez van reclamar el 30 de gener al Ministeri de Transports que identifiqués "tots els contractes que hi ha subscrits".
La UTE Guadalmez-Còrdova, composta per les empreses Azvi, Ferrovial Construcción, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania (OHLA) i Contratas y Ventas (FCC), va resultar adjudicatària el 2022 del contracte per millorar i condicionar la infraestructura del tram de l’AVE entre Guadalmez (Ciudad Real) i Còrdova, de 80,7 quilòmetres, per un total de 52.492.342 euros.
