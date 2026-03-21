Tercera setmana de conflicte
La guerra al Pròxim Orient posa en qüestió l’aliança estratègica del golf amb els EUA
La frustració recorre els països àrabs del golf davant la incapacitat de Washington per protegir-los i atacar l’Iran en contra de les seves recomanacions
Ricardo Mir de Francia
Fa anys que els països àrabs del golf Pèrsic inverteixen sumes astronòmiques en Defensa, tant que l’any passat l’Aràbia Saudita va dedicar el 7,4% del seu PIB a aquesta partida, un percentatge només superat al món per Ucraïna. Però aquesta despesa no s’ha traduït en la seguretat que esperaven. Només uns dies després que comencés la guerra d’Israel i els EUA contra l’Iran, aquests mateixos països van acudir al seu soci nord-americà per sol·licitar desesperadament noves partides d’interceptors per fer caure els míssils i drons iranians llançats sobre el seu territori. Però, segons diversos mitjans, el Pentàgon els va donar llargues. «Cap de nosaltres en té prou. Hem sol·licitat més interceptors, però els nostres amics encara no ens els han proporcionat», li va dir un alt càrrec de la regió al ‘Financial Times’.
La guerra en curs ha posat de manifest les limitacions i els riscos de l’ aliança estratègica que els països del Golf mantenen amb els EUA en matèria de seguretat des de fa dècades. Aquesta aliança es basa en un simple intercanvi: els Estats del Golf acullen bases militars nord-americanes al seu territori i inverteixen en mans plenes en la seva economia i, a canvi, reben garanties de seguretat i estabilitat per part de Washington. Un pacte que està ara en dubte.
Com repeteixen aquests dies alguns comentaristes àrabs, EUA no només van llançar la seva guerra en contra de les recomanacions de molts dels seus aliats a la regió, sinó que està demostrant ser incapaç de protegir-los. En aquestes tres setmanes l’Iran ha llançat més de 3.000 míssils i drons contra els seus veïns àrabs del Golf. La majoria han sigut interceptats, segons la versió oficial, però d’altres han colpejat hotels, ports, aeroports, instal·lacions energètiques i altres objectius civils.
Frustració latent
«President Donald Trump, una pregunta directa: ¿Qui li va donar l’autoritat per arrossegar la regió a aquesta guerra contra l’Iran», va escriure fa uns dies a les xarxes socials el multimilionari emiratí, Khalaf al-Habtoor. «¿Va tenir en compte els danys col·laterals abans de prémer el gallet? ¿Que potser no va pensar que els països de la regió serien els primers a patir les conseqüències d’aquesta escalada?». Trump li va respondre indirectament a l’afirmar que «una de les sorpreses més grans d’aquesta guerra» són els atacs iranians contra els països del Golf. Una afirmació absurda si es té en compte que la seva pròpia Administració va acusar l’Iran durant el seu primer mandat d’atacar infraestructures petrolieres saudites com a resposta a la seva política de «màxima pressió» sobre Teheran.
«És aviat per saber què passarà però és probable que quan acabi la guerra aquests països facin una revaluació de la seva aliança amb els EUA», assegura a aquest diari Omar Shakir, director executiu de Dawn, un laboratori d’idees especialitzat en el món àrab i amb seu a Washington. «Aquests governs tenen l’obligació de protegir els seus ciutadans, però al confiar la seva seguretat als EUA i allotjar les seves bases militars han contribuït que els seus països es converteixin en objectiu», afegeix.
Contenció màxima fins al moment
De moment, cap d’ells ha respost als atacs iranians. En una reunió feta dijous a Riad, van instar Teheran a aturar l’escalada i van denunciar els seus atacs contra infraestructures civils, però també van reiterar que la seva contenció «no és il·limitada». «Ens reservem el dret a emprendre accions militars si fossin necessàries», va advertir el ministre d’Exteriors saudita, Faisal bin Farhan.
A la regió hi ha veus que creuen que particularment Israel està provant d’arrossegar-los a la guerra. Una tesi que es recolza en els atacs israelians contra les infraestructures energètiques iranianes, primer contra diversos dipòsits de petroli als voltants de Teheran i després al colpejar en coordinació amb els EUA – una coordinació que Trump nega – el jaciment gasístic de Parcs Sud, el més gran del món. Com era d’esperar, Teheran va respondre contra objectius equivalents en territori dels seus veïns del Golf.
«Alguns creuen que aquesta guerra és una trampa dels EUA i Israel per implicar els països del Golf i arrossegar-los a la confrontació amb l’Iran», va escriure fa uns dies l’analista polític saudita Adhwan al-Ahmari. «¿Però què passaria si en una setmana o 10 dies els EUA diuen que han aconseguit tots els seus objectius, dona per acabada la guerra i deixa els Estats del Golf immersos en la confrontació oberta?». Aquest és un dels riscos que surten en l’horitzó: una guerra cada vegada més cruenta i amb un nombre creixent de països bel·ligerants.
