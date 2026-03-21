La jutge constata que Adif va retirar, sense permís, 42 metres més de via a Adamuz
L’administrador va fer assajos d’ultrasons i duresa en juntes de carrils sense autorització
PILAR COBOS
El jutjat que investiga l’accident ferroviari d’Adamuz ha constatat, en una inspecció ocular sobre el terreny, que l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha retirat 42 metres més de via del lloc de l’accident del 18 de gener, en el qual van morir 46 persones, després de comunicar la substitució de 36 metres en el marc de les tasques de manteniment. En total, per tant, l’administrador ferroviari ha retirat 78 metres de carril sense esperar l’autorització judicial.
Com segurament tothom recorda, la gestora va comunicar el 2 de març a la plaça 2 d’Instrucció de Montoro que tenia la intenció d’efectuar uns treballs al lloc de l’accident l’endemà mateix, el 3 de març. Quan la jutge va respondre, el 4 de març, Adif ja havia intervingut. La instructora li va prohibir executar obres a la zona sense un preavís de 15 dies.
Després d’això, el 12 de març, el va requerir a informar immediatament sobre la seva actuació al lloc i, finalment, el 17 de març el jutjat va inspeccionar la zona per comprovar el que havia passat.
L’administrador va sol·licitar permís per substituir una secció de carril a la via 2, al punt quilomètric 317+264, a un quilòmetre de la zona zero. També es va comprometre a fer que el material retirat quedaria "degudament custodiat". El jutjat, però, ha trobat el carril retirat, i per això ha acordat "retirar-lo, precintar-lo i traslladar-lo a la base d’Hornachuelos".
En una providència del 18 de març, la instructora oficia la Policia Judicial perquè estengui acta del material traslladat i perquè es precinti. També adverteix a Adif que el material "queda sota la seva custòdia com a dipositari judicial, amb les responsabilitats legals procedents per al cas d’incompliment dels seus deures".
Retirada de material
En la comunicació, Adif informa que a finals de gener (sense tenir l’autorització judicial) ja va efectuar, entre altres proves, assajos de duresa de les soldadures dels punts quilomètrics 318+536 i 318+479. Precisament, la CIAF espera rebre el permís per analitzar quatre mostres de soldadura d’aquests punts de la via.
La Guàrdia Civil va advertir al jutjat que, el 22 de gener, l’administrador va retirar materials del lloc de l’accident sense comunicar-ho i sense sol·licitar-ho. Dies més tard, va efectuar dos tipus d’assajos "no destructius", segons destaca l’empresa, a Hornachuelos (on hi ha emmagatzemats aquests materials) i Adamuz. Aquestes proves sobre soldadures van ser de duresa i d’inspecció per ultrasons. L’administrador afirma que els resultats van ser "correctes" i corregeix la informació sobre la soldadura del punt zero de l’accident, el quilòmetre 318+681, recollida en un informe anterior. Ara espera continuar analitzant el que ha passat. A més de les proves sobre les juntes de carrils, Adif ha expressat a la instructora el seu interès a accedir "als elements del tren sinistrat per examinar-ne la interacció amb la infraestructura ferroviària". També assenyala que la CIAF ha manifestat la seva conformitat i demana autorització per desenvolupar aquest treball i emetre un informe.
Finalment, Adif reclama que s’incorporin a la investigació les xapes i travesses dins del túnel Loma del Partidor, emplaçat al quilòmetre 319, pròxim al lloc de l’accident. Afirma que aquests elements van ser inspeccionats, però no retirats, per la Guàrdia Civil, i que els va recollir i els custodia a la base de manteniment d’Hornachuelos.
