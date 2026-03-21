El Papa fa una crida "en favor de la pau" després de rebre els Reis
Lleó XIV es va mostrar "il·lusionat" amb la preparació del viatge apostòlic del juny a Espanya, que el portarà a visitar Madrid, Barcelona i les Canàries
Pilar Santos
Els Reis van arribar ahir a les 10.15 hores al Vaticà, on van mantenir la seva primera audiència amb Lleó XIV. La trobada va durar 50 minuts i es produeix a pocs mesos del viatge del Pontífex a territori espanyol, al juny. El Papa està "il·lusionat" i es va interessar per detalls del desplaçament que el portarà a Madrid, Barcelona i les Canàries.Els Reis van arribar aquest divendres a les 10.15 hores al Vaticà, on van mantenir la seva primera audiència amb Lleó XIV. La trobada va durar 50 minuts i es produeix a escassos mesos de l'anunciat viatge del Pontífex a territori espanyol, al juny. Segons ha pogut saber aquest diari, el Papa està "il·lusionat" i es va interessar per detalls del desplaçament que el portarà a Madrid, Barcelona i les Canàries. Una hora després de l'acabament de la reunió, la Santa Seu va emetre un comunicat en el qual va parlar de les "bones relacions" amb Espanya i va concretar que els Reis i Lleó XIV van abordar "qüestions d'actualitat" sobre el "país i la missió de l'Església en la societat". Tots tres van tractar "alguns temes de caràcter regional i internacional, destacant la importància d'un compromís constant en favor de la pau i de l'enfortiment dels principis i els valors que constitueixen la base de la convivència internacional". Aquesta audiència papal es va produir el dia número 20 de la guerra llançada per Israel i els EUA contra l'Iran.
En el seu discurs pronunciat a la basílica de Santa Maria la Major, on al migdia va ser investit protector del temple, el monarca va afirmar que havia comentat amb el Pontífex la "claredat" amb què es necessita viure en aquest "temps" que els ha tocat viure. "Claredat d'obra i de paraula; claredat de cor i de consciència", va assegurar.
Vestida de blanc
Ahir al Vaticà, Felip VI i Letizia van disfrutar d'una jornada assolellada tot i que fresca. Van arribar al pati de San Damas, onejava la bandera d'Espanya, acompanyats pel ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i per l'ambaixadora d'Espanya davant la Santa Seu, Isabel Celáa. Allà van ser rebuts pel vicerregent de la Prefectura de la Casa Pontifícia, Edward Daniang Daleng, en presència d'un piquet de la Guàrdia Suïssa, abans de fer les salutacions protocol·làries. Letizia va utilitzar per tercera vegada el seu privilegi de poder vestir de blanc com el Papa, una prerrogativa que el Vaticà va concedir a les reines i consorts de les monarquies que es van mantenir fidels a Roma.
Des del pati de San Damas, el festeig pontifici –integrat per gentilhomes de la noblesa negra de famílies aristocràtiques romanes i efectius de la Guàrdia Suïssa– va escortar els Reis a través de les estances del palau Apostòlic, travessant la sala Clementina, coberta de frescos renaixentistes i valuoses obres d'art, en un recorregut que va desembocar a la sala del Tronetto, on van ser rebuts per Lleó XIV. Les delegacions i el Pontífex es van reunir a la biblioteca privada.
La conversa entre el cap de l'Estat, Letizia i el Pontífex es va desenvolupar sense presència dels assessors, en un format habitual que permet abordar amb discreció totes les qüestions. Els tres es van saludar el 18 de maig de l'any passat, en la primera missa que Lleó XIV va celebrar en el seu pontificat.
Manta de llana i seda
Després d'aquest intercanvi d'opinions sobre l'actualitat internacional i la relació bilateral, es va fer la fotografia oficial i es van presentar les respectives delegacions. Els regals dels Reis van ser un facsímil del llibre d'hores de Felip II, un manuscrit del segle XVI, i una manta de llana merina i seda natural fabricada a mà pel taller d'artesania tèxtil Ábate, un projecte apadrinat per la Reina. El Sant Pare els va entregar una imatge de Nostra Senyora del Perpetu Socors a Roma i un missatge emmarcat del Papa durant la jornada mundial de la pau del gener del 2026.
La delegació espanyola al Vaticà va incloure, a més de Bolaños i Celáa, el cap de la Casa del Rei, Camilo Villarino. Per part vaticana, van acompanyar el Papa el secretari d'Estat, Pietro Parolin, i l'equip per a les relacions amb els Estats, entre ells Paul Richard Gallagher i Renato Kucic.
Acabada l'audiència amb Lleó XIV, els Reis es van reunir amb Parolin, en un format més polític, centrat en els preparatius del viatge papal. Durant els 12 anys de pontificat de Francesc no n'hi va haver cap, ja que va decidir acudir a països de la "perifèria" del món i va mantenir una relació tensa amb la Conferència Episcopal Espanyola. L'últim va ser de Benet XVI, el 2011.
