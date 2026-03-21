Tots els militars espanyols a l’Iraq han sigut evacuats / EMAD

Juan José Fernández

Madrid

Defensa va confirmar ahir la total evacuació de forces espanyoles a l’Iraq després que hagin arribat a Turquia i altres països 200 militars que encara quedaven complint una missió internacional.

Part d’aquests 200 militars s’afegeixen a Turquia a 100 evacuats més –incloent-hi membres del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i 57 membres del Special Operations Task Group (SOTG) – que havien sigut evacuats diumenge passat dels voltants d’Irbil, al Kurdistan iraquià. En els dos casos el replegament es deu a l’elevació del nivell de risc a la zona a causa de la guerra dels EUA i Israel contra l’Iran i els atacs d’aquest últim país a interessos occidentals al golf Pèrsic, principalment a bases nord-americanes.

El gruix dels militars evacuats seran repatriats en les pròximes hores, segons un comunicat de Defensa, que va qualificar de "complicada" l’extracció. Estava previst que els militars tornessin a Espanya la matinada passada amb un vol en un Airbus A330 de l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai que havia de partir de la base aèria turca d’Incirlik, instal·lació que també té tropes espanyoles operant: es troba protegida per dues llançadores de míssils Patriot de l’Exèrcit.

Notícies relacionades

Pel que fa a l’altra part del contingent, 21 militars sortiran d’Alemanya avui, i els 57 soldats del Comandament d’Operacions Especials, la Força de Guerra Naval de l’Armada i l’Esquadrilla d’Operacions Especials de l’Exèrcit de l’Aire, que estaven integrats a l’SOTG, van ser traslladats des d’Alemanya a Alacant. Des d’allà sortiran els mariners cap a Cartagena i els de l’Aire cap a la seva base de paracaigudistes a Alcantarilla (Múrcia). La majoria de militars evacuats pertanyen a unitats d’operacions especials, amb un component principal de legionaris del Tercio Gran Capitán 1r de la Legión, amb base a Melilla.

