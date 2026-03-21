Conflicte regional
Els EUA i Israel ataquen la central nuclear iraniana de Natanz, mentre Washington envia tropes al Pròxim Orient
L’Iran ha utilitzat per primera vegada en aquesta guerra míssils balístics de llarga distància, en un atac contra una base militar nord-americana a l’oceà Índic aquest dissabte a la matinada
Els Estats Units han assegurat aquest dissabte haver debilitat la capacitat del país persa d’atacar l’estret d’Ormuz, tenallat pels míssils i drons de la República Islàmica
Adrià Rocha Cutiller
L’aviació dels Estats Units i Israel han atacat aquest dissabte al matí la planta nuclear de Natanz, a pocs quilòmetres de Teheran, en una nova escalada en el conflicte que afecta no només l’Iran des del 28 de febrer, sinó tot el Pròxim Orient, amb bombardejos constants també contra els països del Golf i el Líban.
«L’atac vulnera el dret internacional i el respecte al Tractat de No Proliferació Nuclear, a més de posar en greu perill la seguretat nuclear al nostre país», ha declarat aquest dissabte al matí en un comunicat l’ Agència Atòmica Iranià.
Natanz, juntament amb les centrals de Fordow i Isfahan, se situa en l’epicentre del programa nuclear iranià, i ja va ser parcialment destruïda en la guerra de 12 dies de juny del 2025, quan Israel va centrar la majoria dels seus bombardejos contra aquestes tres instal·lacions nuclears, utilitzades fins al juny per a l’enriquiment d ’urani a nivells pròxims als necessaris per desenvolupar la bomba atòmica. L’Iran, no obstant, mai va fer aquest últim pas.
A diferència de juny de l’any passat, la majoria de bombardejos i atacs actuals dels EUA i Israel s’han centrat contra posicions policials, militars i del lideratge iranià, que malgrat els múltiples assassinats en les seves més altes esferes es manté resistent i amb la capacitat encara de bombardejar cap a l’exterior, sobretot contra Israel i les monarquies petrolíferes de la península Aràbiga.
Aquest dissabte, de fet, l’Iran ha anat un pas més enllà: per primera vegada en aquesta guerra ha utilitzat dos míssils balístics de llarg abast – capaços de colpejar objectius fins a 4.000 quilòmetres de distància –, que han sigut llançats contra la base nord-americana Diego Garcia, a l’ oceà Índic. La base, que no ha sigut assolida, és compartida amb el Regne Unit.
«Augmentarem la intensitat»
«Aquesta setmana augmentarem la intensitat. Estem determinats a continuar amb la nostra ofensiva en contra del règim iranià, a decapitar els seus comandants i destruir les seves capacitats. No pararem fins que qualsevol amenaça contra Israel o els EUA a la regió sigui eliminada», ha dit aquest dissabte el ministre de Defensa israelià, l’ultraradical Yisrael Katz.
Tots els països de la regió –a part d’Israel, per descomptat – coincideixen que la guerra iniciada pels israelians i nord-americans fa 20 dies ha desestabilitzat enormement elPròximOrient, a més de l ’economia mundial, sobretot a causa del tancament parcial de l’estret d’Ormuz.
Aquest dissabte, de fet, Els EUA han assegurat haver debilitat la capacitat de l’Iran d ’«amenaçar la llibertat de navegació» a l’estret, després d’haver atacat durant aquesta setmana un suposat arsenal subterrani a la costa sud iraniana l’objectiu del qual era guardar míssils i drons destinats a atacar vaixells, barcos de càrrega i petroliers que intentessin creuar l’estret. Abans de l’inici de la guerra, Ormuz suposava el 20% del total de trànsit de cru i gas de tot el món.
«La regió està bullint i és sabut que Israel ha massacrat centenars de milers de persones. […] Pagaran el preu d’això», va declarar aquest divendres el president turc, Recep Tayyip Erdogan. Turquia és l’únic país del Pròxim Orient de l ’OTAN, i en les últimes tres setmanes ha sigut objectiu de tres míssils iranians. Cap d’ells ha arribat a impactar.
«Tots els reports fins ara indicaven que l’Iran tan sols tenia míssils balístics de mig abast, capaços d’arribar a 2.000 quilòmetres. Però si té de llarg abast, com hem pogut veure en l’atac contra la base de Diego Garcia, llavors això significa que podrien colpejar fins i tot fins a Londres. Això canvia els càlculs d’aquesta guerra, no només per als EUA i la seva justificació per a la guerra, però també per al Regne Unit i la Unió Europea», ha declarat a la televisió qatariana Al-Jazeera Muhanad Seloom , professorde l’ Institut d’Estudis Superiors de Doha.
Botes sobre el terreny
Aquesta enorme escalada fa que plogui sobre mullat: els bombardejos israelians contra el Líban – que continuen acarnissant-se contra el sud del país com contra la capital, Beirut– han causat ja la mort d’almenys 1.000 persones, i més de 1.500 civils han mort també a l’Iran a causa dels atacs aeris, segons oenagés.
S’hi suma, a més, s’hi suma la possible arribada d’almenys 2.500 marines nord-americans, que estan sent enviats al Pròxim Orient, segons van dir aquest divendres tres oficials nord-americans anònims a l’agència de notícies Reuters.
La seva missió no és clara, però hi ha algunes pistes: segons filtracions a la premsa durant l’última setmana, els EUA estarien considerant una possible invasió de l’illa de Kharg. El lloc és l ’epicentre de les exportacions de cru iranians, i és el punt més important de l’economia del país persa.
L’Iran, durant la guerra, ha pogut mantenir les seves exportacions de petroli sense problemes, gràcies en part que les instal·lacions petrolíferes de l’illa no han sigut atacades en cap moment. Perder Kharg, així, seria un enorme cop a la República Islàmica. Els experts, no obstant, asseguren que una invasió de l’illa –i el seu manteniment–, és una tasca gairebé impossible, davant la proximitat de Kharg a la resta de l’Iran i a la facilitat que tindria la República Islàmica de tenir-la com a objectiu.
«No enviarem tropes enlloc. Però si prengués aquesta decisió, tampoc us ho diria», va dir el president nord-americà, Donald Trump, aquest dijous davant la premsa a la Casa Blanca.
