Trump està obert a retirar les bases dels EUA a Espanya
Dona la raó a aquesta petició del senador Lindsey Graham hores després de titllar l’OTAN de "covards" i amenaçar amb represàlies
Idoya Noain
El president dels Estats Units, Donald Trump, es va mostrar ahir disposat a considerar la retirada de les bases militars dels EUA a Rota i Morón. Ho va fer en unes declaracions a la premsa als jardins de la Casa Blanca abans de desplaçar-se cap a Mar-a-Lago quan li van preguntar sobre una idea que va deixar anar el senador Lindsey Graham.
"Té raó: fa bé de plantejar-ho", va dir Trump sobre la proposta de Graham, que va suggerir la retirada de bases tant d’Espanya com d’Alemanya i en una entrevista fa deu dies va acusar Espanya d’"haver perdut el rumb" i va declarar: "¿Potser hauríem de tenir bases aèries en un país que no ens permet utilitzar aquests avions per protegir el món contra un règim nazi de tall religiós?".
Després de donar la raó a Graham, Trump va afegir: "Crec que l’OTAN ha caigut molt. Haurien d’estar ajudant-nos amb l’estret [d’Ormuz]: treuen molta de la seva energia de l’estret d’Ormuz. Recordin que Graham era un paio que estava molt a favor de l’OTAN durant un temps i ja no hi està, i molts senadors i congressistes estan molt enfadats amb el fet que l’OTAN no ha fet res", va afegir.
"Ens en recordarem"
Era l’últim dels atacs a l’Aliança Atlàntica en una jornada que va iniciar insultant els membres de l’OTAN per no haver respost a les seves crides de cooperació militar per reobrir l’estratègic encreuament marítim pel qual circula el 20% del cru mundial i que ha estat pràcticament tancat des que els EUA i Israel van llançar la guerra contra l’Iran.
En un missatge penjat a Truth Social ahir al matí, Trump va anomenar "covards" els aliats i va afegir una amenaça de represàlies quan va tancar l’escrit dient: "Ens en recordarem".
Trump va assegurar que "sense els EUA l’OTAN és un tigre de paper" i s’ha llançat contra l’Aliança. "No van voler unir-se a la lluita per aturar un Iran amb capacitat nuclear. Ara que aquesta batalla ha sigut guanyada militarment, amb molt poc perill per a ells, es queixen dels preus tan alts del petroli que es veuen obligats a pagar", va afegir.
Ignorant la realitat i les complexitats que representaria l’operació, també va dir que per reobrir l’estret faria falta "una senzilla maniobra militar", i tot seguit va afegir: "Tan fàcil de fer per a ells i amb tan poc risc".
Al cap d’unes hores, en les declaracions als periodistes a la Casa Blanca, Trump va insistir a minimitzar la complexitat d’aquesta operació potencial.
