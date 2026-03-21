De manera «imminent»
El TSJC obliga el Parlament a penjar la bandera espanyola a la seva façana
El tribunal atén una cautelar de l’entitat espanyolista ‘Impulso Ciudadano’, tot i que desestima la part de la demanda que també volia que onegés a l’interior de l’edifici
El Parlament descarta instal·lar una bandera espanyola de la mida de la nova senyera perquè ja compleix la llei
Gisela Boada
Els símbols institucionals es tornen a colar en el debat judicial a Catalunya, com acostumava a passar durant els anys de procés. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat al Parlament que col·loqui la bandera espanyola a la façana del seu edifici i que ho faci, a més, de forma «imminent i permanent». El tribunal ha acceptat parcialment una petició cautelar impulsada per l’entitat ‘Impulso Ciudadano’.
La decisió arriba mesos després quela Mesa rebutgés un requeriment previd’aquesta entitat, que demanava reforçar la presència de la bandera espanyola en la institució. L’òrgan rector de la Cambra, amb el recolzament del PSC, Junts i ERC, va acordar llavors no atendre la petició al considerar que ja complia la normativa vigent, recolzant-se en un informe dels serveis jurídics.
'Impulso Ciudadano' había advertido en una carta dirigida al presidente del Parlament, Josep Rull, de que lainstalación de una gran ‘senyera’en la fachada -colocada tras la Diada en un mástil de 25 metros- podía suponer una infracción si no se acompañaba de la bandera española en condiciones similares. També reclamava que les dues ensenyes onegessin de forma permanent a l’exterior i que la bandera estatal fos present al despatx del president.
El Parlament va defensar que la legalitat es compleix amb la presència de les dues banderes en els dies de ple, així com amb la seva exhibició a l’interior de l’hemicicle, per la qual cosa va descartar modificar la seva política de símbols.
La resolució no entra encara en el fons de l’assumpte, però sí que fixa una obligació immediata mentre es resol el litigi. Els magistrats entenen que la normativa vigent i la interpretació que d’ella ha fet el Tribunal Suprem deixen poc marge de dubte perquè la bandera de l’Estat «ha de ser present a tots els edificis públics» i no només en ocasions puntuals.
En la seva argumentació, el tribunal recorda que la Cambra catalana forma part de l’arquitectura institucional de l’Estat, malgrat el seu caràcter autonòmic. Per això, considera que no exhibir l’ensenya nacional a l’exterior de l ’edifici contravé el marc legal que regula els símbols oficials.
La sala també descarta que la mesura causi perjudicis rellevants. Al contrari, afirma que es tracta de garantir el compliment d’una llei que vincula la bandera amb els principis constitucionals, des de la sobirania fins a la unitat del país.
On sí que introdueix matisos el TSJC és en la segona part de la reclamació. ‘Impulso Ciudadano’ demanava que la bandera espanyola tingués també presència destacada a l’ interior del Parlament. En aquest punt, el tribunal opta per la cautela i considera que no hi ha una doctrina prou clara sobre què significa exactament un «lloc preferent» dins d’un edifici institucional.
A més, els jutges assenyalen que la bandera ja és present a l’hemicicle, cosa que debilita la urgència d’adoptar noves mesures abans que es dicti sentència definitiva.
