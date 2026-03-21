Víctor Jiménez: "El suport a l’evacuació dels vaixells atrapats al Golf és clar"
Mostra el seu compromís amb la protecció dels 20.000 mariners afectats
Lucas Font
L’Organització Marítima Internacional (OMI) està vivint dies d’intens treball. Aquest òrgan executiu de les Nacions Unides encarregat de la regulació global del tràfic marítim, amb seu a Londres, ha tornat a estar sota el focus mediàtic arran dels atacs dels Estats Units i Israel contra l’Iran i del posterior bloqueig marítim a l’estret d’Ormuz per part del règim islàmic, que ha deixat prop de 2.000 vaixells atrapats al golf Pèrsic i ha disparat els preus de l’energia als mercats globals. El president del Consell, l’espanyol Víctor Jiménez, atén aquest diari per explicar les deliberacions de la reunió extraordinària convocada aquesta setmana per tal de donar resposta als marins afectats i per establir un marc que permeti la seva evacuació a través d’un corredor que sigui segur.
¿Quines conclusions extreu de la reunió extraordinària que va celebrar el Consell?
Aquestes sessions mai són fàcils d’abordar, sempre hi ha complexitats i posicions difícils de conciliar. Però el Consell ha manifestat clarament la seva crida a la desescalada, a la contenció i a la necessitat de reprendre el diàleg a nivell diplomàtic. També hem condemnat clarament els atacs contra els vaixells mercants que afecten de manera tràgica la gent de mar, amb pèrdues de vides i ferits greus. Hem reafirmat el nostre compromís en la protecció dels mariners i hem fet un pas important en la proposta per establir un mecanisme que permeti l’evacuació dels vaixells que es troben immobilitzats al golf Pèrsic i les seves tripulacions.
¿Com es pot portar a terme aquesta evacuació?
La situació geogràfica només permet la sortida dels vaixells a través de l’estret d’Ormuz, no hi ha cap altra alternativa. Hi ha dispositius de separació de tràfic ja establerts per l’OMI, però la via amb què començaríem a treballar seria a través d’un marc d’evacuació. També hi ha la possibilitat de rellevar les tripulacions que estan actualment atrapades a través dels països de la regió, tot i que aquestes operacions no són senzilles i implicarien que la tripulació nova hauria de ser l’encarregada d’emprendre el viatge de sortida.
Alguns països occidentals ja han mostrat la seva voluntat de garantir un corredor segur a través de l’estret d’Ormuz. ¿Fins a quin punt és realista que es pugui obrir aquest corredor aviat?
El suport a l’establiment d’un marc per a l’evacuació dels vaixells atrapats al Golf ha sigut clar per part del Consell i és important que des de l’OMI facilitem aquesta via com a solució a la situació en què es troba en aquest moment la flota mercant. El fet que alguns països hagin anunciat esforços en aquest sentit ha de ser benvingut i s’hauria d’afegir als esforços que emprendrà el secretari general de l’organització a través de converses amb els països de la regió.
¿Creu que es pot implementar aquest corredor sense la col·laboració de l’Iran?
El secretari general ha destacat la necessitat de parlar amb totes les parts i en particular amb els països riberencs de la regió. També ha esmentat que manté un diàleg obert amb l’Iran. Hem d’esperar aquestes converses.
Actualment hi ha 20.000 marins atrapats al golf Pèrsic. ¿Quina és la seva situació?
És una qüestió fonamental. Hem reafirmat el compromís amb la protecció de la gent de mar i la voluntat de garantir el subministrament de béns essencials, inclosos aigua, menjar i combustible. Tot i les circumstàncies actuals, estem mantenint la capacitat de preservar aquest subministrament amb la col·laboració dels països del Golf.
Alguns països, comara Rússia o la Xina, troben que la reunió extraordinària de l’OMI no ha sigut "equilibrada» perquè no ha tingut en compte els atacs inicials dels EUA i Israel contra l’Iran, que han propiciat el bloqueig de l’estret d’Ormuz. ¿Quina és la seva resposta?
La meva tasca com a president del Consell és escoltar amb atenció totes les delegacions i intentar buscar solucions basades en el consens després de dos dies d’extens diàleg. En algunes situacions hi ha països que no es mostren conformes amb determinades decisions o amb alguns aspectes concrets i el meu paper com a president també contempla reflectir aquestes preocupacions. Però el contingut de la declaració del Consell s’ha basat en una proposta que ha rebut un suport molt ampli.
