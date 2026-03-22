Apunts polítics de la setmana
¿Està enfadat Pedro Sánchez?
Una setmana que va començar amb el gest alineat del Rei amb el Govern per millorar les relacions amb Mèxic i que va acabar amb una plantada "cordial" de Sumar als seus socis de l’Executiu per les mesures davant la guerra a l’Orient Mitjà. El PP, que ara rebutja la contesa com la UE, no aclareix si recolzarà el paquet que va sortir d’aquella reunió.
May Mariño
"En fi, és que estic molt, molt enfadat", deia divendres Pedro Sánchez després del Consell de Ministres en el qual aprovaven un pla amb mesures per pal·liar les conseqüències econòmiques i socials derivades de l’esclat bèl·lic a l’Orient Mitjà. I, tot i que algú podia interpretar que es referia a l’episodi amb Sumar –que va portar fins al final el pols amb el PSOE i es va negar a participar en la reunió del Gabinet fins a entreveure un acord– el president afirmava que el seu enuig era "amb la situació que està vivint el món i la situació a què ens estan portant determinades decisions i determinats governs".
Plantada
Però l’enuig a la Moncloa, al PSOE i al mateix Sánchez va ser majúscul pel "teatre" que consideren que va muntar el sector minoritari de la coalició al plantar-se i bloquejar l’inici del Consell de Ministres. Va ser una "plantada molt cordial", deia una ministra de Sumar. Mentre a l’ala socialista lamentaven aquest espectacle "infantil". "Hem aprovat un paquet magnífic i ens creen aquest embolic", lamentava un altre membre de l’Executiu en una frase que resumia el sentir de Sánchez, sempre contrari que el "soroll" en la coalició tapés l’acció política.
"L’autèntic problema és que no saben ni qui són, ni on van, i ho paguen amb nosaltres", assenyalava un membre del Gabinet de Sánchez sobre l’acció de Sumar que, al mateix temps, donava munició política a l’oposició. El Partit Popular ràpidament es va llançar a fer paral·lelismes amb el context actual fent una crida al "no a la guerra, en el Consell de Ministres". Però resulta que des del 28 de febrer l’ONU ja ha comptabilitzat que més de 1.200 persones han mort i 17.000 han resultat ferides.
Des del PP continuaven fent mofa del lema "No a la guerra" que el Govern i el PSOE han enarborat des de l’inici del conflicte, malgrat que ara també s’han sumat al rebuig de la contesa. Un gir similar al que s’ha vist dins la Unió Europea. "No estàvem sols, anàvem per davant", resumien des del Govern. Brussel·les va acabar verbalitzant que "no és la nostra guerra".
"De dretes"
Però el "Consell de Ministres més divertit", com va ironitzar algun ministre, també va tapar la jugada política del Govern amb un paquet de mesures de "dretes", com va arribar a reconèixer Miguel Tellado, i que situa la setmana vinent el Partit Popular en la conjuntura davant un pla que recull bona part de les propostes que havien llançat aquests dies, centrades en rebaixes fiscals, per contenir l’alça dels preus.
Però al PP ja han trobat una escletxa del paquet a la qual aferrar-se si decideixen no donar suport al decret en la seva convalidació al Congrés de dijous. Recelen de la decisió d’atorgar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) noves capacitats de supervisió i sanció per "perseguir i, si escau, castigar amb duresa" les empreses que "aprofiten" la crisi o les ajudes públiques per "enriquir-se", segons va advertir Sánchez.
Això després que la CNMC no hagi trobat "cap anomalia" en els preus de les 12.600 gasolineres d’Espanya. I això que els combustibles han patit encariments rècord en els primers compassos de l’espiral alcista al mercat del petroli. El gasoil ja és un 14% més car i la gasolina s’ha disparat fins a gairebé un 8% per sobre de l’habitual.
"Abusos"
L’alça dels combustibles és una de les conseqüències d’un "conflicte que no sabem si durarà dies, com es diu de vegades, o durarà mesos o anys", admetia Sánchez. Els Reis van parlar de la guerra amb Lleó XIV en l’audiència a la Santa Seu, on van coincidir en la crida a la pau i van abordar la seva pròxima visita a Espanya al juny –Madrid, Barcelona i les Canàries–, amb què el papa es mostra "il·lusionat". La cita de Felip VI i Letizia amb el Papa també va estar connectada amb la Moncloa i el Consell de Ministres extraordinari amb Félix Bolaños, que exercia de ministre de jornada.
Investit protector de Santa Maria la Major, on és enterrat el papa Francesc, Felip VI tancava una setmana que havia començat mostrant sintonia amb el Govern i sumant-se als esforços per restablir la relació diplomàtica amb Mèxic, amb la cimera iberoamericana del novembre en l’horitzó. Ho feia amb un gest rellevant: admetre que "hi va haver molt abús" en la colonització d’Amèrica, que va descol·locar dirigents de la dreta i va accentuar les diferències del monarca amb Vox.
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El Govern valora aplicar al Berguedà un model publicoprivat per desdoblar i gestionar la carretera C-16
- Vaga de mestres a Catalunya, en directe: segueix els talls de trànsit i les protestes
- La gruta que amaga la Lurdes berguedana: un santuari de 150 anys en un racó únic del Berguedà