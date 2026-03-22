Oceà Índic. Complex Diego Garcia
L’Iran llança dos míssils contra una base dels EUA
El Periódico
L’Iran va llançar divendres dos míssils contra la base Diego Garcia, d’ús conjunt entre els Estats Units i el Regne Unit, emplaçada a l’oceà Índic, tot i que no hi va haver cap dels dos projectils que aconseguís impactar contra el complex militar. Un dels míssils va fallar en ple vol i l’altre va ser interceptat per un vaixell de l’Armada nord-americana.
La base Diego Garcia, un enclavament estratègic per a les operacions nord-americanes a l’estranger, està situada a gairebé 4.000 quilòmetres de les costes iranianes. Fins ara, l’Iran havia revelat un ventall de míssils amb un rang màxim d’entre 2.500 i 2.000 quilòmetres d’abast.
Si Teheran pot colpir a 4.000 quilòmetres de distància, l’amenaça per a les capitals europees s’incrementa. Per exemple, des de Teheran fins a Atenes hi ha 2.800 quilòmetres, fins a Roma 3.800 i fins a Berlín 4.000. Madrid i París quedarien fora d’aquest rang.
Aquest atac es va produir al cap d’unes hores que el Regne Unit donés l’autorització a l’Exèrcit nord-americà per utilitzar les seves bases en el marc del conflicte del Pròxim Orient, una decisió que va ser durament criticada pel ministre d’Exteriors iranià, Abbas Araghchi. El cap de la diplomàcia va advertir que la República Islàmica es reserva "el dret inherent a defensar la sobirania i la independència del país persa".
