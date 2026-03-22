Fora d’òrbita
Lideresses d’extrema dreta
Dones com Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Alice Weidel, Riikka Purra i Sylvi Listhaug s’han convertit en les cares visibles de l’auge de l’extrema dreta a Itàlia, França, Alemanya, Finlàndia i Noruega, els seus respectius països.
Meloni és mare soltera, Le Pen està divorciada dues vegades i conviu amb una amiga i Weidel és lesbiana
Nacionalistes, reneguen del feminisme i combaten amb caires xenòfobs la immigració
Kim Amor
Un dels fenòmens d’aquest segle és l’exitosa irrupció en l’escena política europea dels partits d’extrema dreta. Una de les peculiaritats d’aquesta nova dreta radical i populista és el protagonisme cada vegada més gran que han adquirit les dones. Al llarg d’aquest primer quart de segle, 14 polítiques europees han liderat partits d’ultradreta. D’aquestes, cinc continuen estant al capdavant de les seves formacions: la italiana Giorgia Meloni, la francesa Marine Le Pen, l’alemanya Alice Weidel, la finlandesa Riikka Purra i la noruega Sylvi Listhaug. Nacionalistes i conservadores, reneguen del feminisme i combaten amb caires xenòfobs la immigració. Part del seu ideari és defensar les arrels cristianes d’Europa i els valors de la família tradicional. Això almenys sobre el paper. Meloni és mare soltera, Le Pen està divorciada dues vegades i conviu amb una amiga de la infància i Weidel és lesbiana.
La primera ministra italiana és la més poderosa de totes elles. De 48 anys i mare d’una filla es defineix com a "dona, mare i cristiana". El 2022 es va convertir en la primera dona a ocupar el càrrec de cap de l’Executiu en la història del país transalpí. Meloni es mou com un peix a l’aigua entre els dirigents masculins de la resta del món. Filla d’un comunista que va abandonar la seva família, de jove Giorgia Meloni va militar en un partit neofeixista que enaltia la figura de Benito Mussolini.
Estabilitat a Itàlia
"Tot el que va fer [Mussolini] ho va fer per Itàlia", va dir llavors. El seu partit, Germans d’Itàlia, manté el lema "Déu, pàtria, família", el mateix que va popularitzar el dictador en els anys 20 del segle passat. En un país on les crisis de govern són recurrents, el de Meloni és un dels més duradors i estables de la història recent Itàlia. Ja fa més de tres anys que és al capdavant de l’Executiu.
Per la seva banda Marine Le Pen, de 57 anys i mare de tres fills, es va fer càrrec el 2011 de la formació d’extrema dreta francesa llavors anomenada Front Nacional (FN). Va recollir el testimoni del seu pare, Jean-Marie Le Pen, fundador de l’FN, a qui va apartar del partit pels seus comentaris antijueus. Aquesta va ser una de les primeres mesures que va prendre en el procés de "desdiabolització" de la formació política que, a partir de llavors, va passar a dir-se Agrupació Nacional (RN, per les sigles en francès). El seu logotip va deixar de ser una incendiària flama per convertir-se en una rosa blava. L’objectiu va ser mostrar un partit moderat i alliberat de tot tipus de masculinitat agressiva.
Des d’aleshores, RN no ha deixat de créixer en vots, tot i que Le Pen no ha aconseguit encara tocar el cim del poder. El seu èxit electoral s’ha vist enfosquit pel judici que l’ha condemnat a quatre anys de presó i a cinc d’inhabilitació per a càrrec públic per malversació de fons europeus. Actualment la causa està en apel·lació. La sentència definitiva no es coneixerà fins aquest estiu i pot vetar la seva candidatura per a les presidencials que tindran lloc el 2027.
El d’Alice Weidel, és, sens dubte, el cas més singular i paradoxal. És la màxima dirigent d’Alternativa per a Alemanya (AfD), un partit gens fàcil de governar per les diferents faccions que el formen.
Discurs de la por
La seva parella sentimental és una dona nascuda a Sri Lanka, amb qui té dos fills adoptius. La seva orientació sexual li ha permès dotar el partit d’un aire tolerant i més obert, tot i que Weidel, de 37 anys, utilitza la seva identitat com a dona lesbiana per radicalitzar el seu discurs antiimmigració, sobretot contra l’islam. Es presenta com la protectora del col·lectiu LGTBI+ davant les "bandes musulmanes" i l’"homofòbia de la cultura islàmica". La líder ultra considera els immigrants irregulars "la font de tot mal". El discurs de Weidel el comparteixen també les seves col·legues ultres. "No hi ha lloc per a l’islam a Europa", repeteix Meloni. "No a les veus islamistes i a la immigració massiva i sí a la seguretat a les fronteres", afegeix. Per Le Pen, els immigrants són els culpables de la majoria de violacions sexuals i de la falta de seguretat de les dones franceses.
Xenofòbia i discursos de la por que han anat calant i que són, en part, causa de l’èxit de les seves respectives formacions i també de les del partit Veritables Finlandesos, dirigit per Riikka Purra, actualment ministra d’Hisenda i vice primera ministra del Govern de coalició a Hèlsinki, i el Partit del Progrés, que encapçala Sylvi Listhaug, líder de l’oposició a Noruega.
Fora del continent, la ultradreta avança amb pas ferm a Austràlia i de la mà també d’una dona, Pauline Hanson, màxima dirigent del partit Una Nació. Els últims sondejos atorguen a la seva formació política fins a un 20% de suport. En el grup hi podríem incloure també la ultraconservadora Dama de Ferro japonesa antiimmigració, la flamant primera ministra, Sanae Takaichi.
L’última vegada que una dona va dirigir el país del Sol Naixent va ser l’any 1771, quan l’emperadriu Go-Sakuramachi va ocupar el tron imperial.
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El Govern valora aplicar al Berguedà un model publicoprivat per desdoblar i gestionar la carretera C-16
- Vaga de mestres a Catalunya, en directe: segueix els talls de trànsit i les protestes
- La gruta que amaga la Lurdes berguedana: un santuari de 150 anys en un racó únic del Berguedà