Anàlisi
Presentisme reactiu
Luis Sánchez-Merlo
De vegades n’hi ha prou amb una frase mesurada per despertar vells fantasmes. Les paraules del Rei sobre els abusos de la conquesta han desencadenat una tempesta política que diu molt menys d’aquell passat remot que de la nostra manera contemporània d’administrar la memòria. Felip VI no va demanar perdó. Es va limitar a reconèixer una evidència històrica. Però en temps de presentisme moral fins i tot el sentit comú pot ser interpretat com una presa de partit.
Fa temps que la Història va deixar de ser un territori de coneixement per passar a convertir-se en instrument de combat. Governs i partits la invoquen com si fos un tribunal permanent disposat a dictar sentències retroactives. El passat s’ha transformat en una reserva de greuges disponibles, un planter d’arguments emocionals amb què reforçar posicions presents.
La conquesta va ser, com gairebé totes, violenta i desigual. També va generar transformacions culturals i polítiques que van marcar durant segles l’evolució de les societats americanes. Reduir aquest episodi complex a una consigna –d’exaltació o de condemna– equival a substituir la Història pel relat. Els historiadors solen moure’s entre matisos; la política necessita simplificacions eficaces i culpables identificables.
Arrepentiments institucionals
El veritablement significatiu del debat no és la discussió acadèmica, sinó la insistència a reclamar penediments institucionals cinc segles després. Javier Marías va advertir amb lucidesa que el penediment és un sentiment estrictament personal, tan intransferible com l’enamorament. Demanar perdó per delegació pot tenir valor simbòlic o utilitat política, però difícilment constitueix una reparació real. És, en el millor dels casos, una escenificació.
La moda, lluny d’esgotar-se, s’estén. Els Estats competeixen per exhibir gestos de remordiment retrospectiu mentre les societats troben en aquesta litúrgia una manera còmoda de tranquil·litzar la seva consciència. Són actes que produeixen satisfacció moral immediata sense alterar els fets passats ni millorar les condicions del present.
Les paraules del Rei se situen en aquest terreny ambigu. No representen una rectificació històrica ni una reivindicació del passat, sinó un moviment diplomàtic destinat a rebaixar tensions. Espanya necessita recompondre la seva relació amb la nació més gran del món hispànic; Mèxic aspira a reforçar el seu protagonisme regional.
No és casual que, enmig d’aquesta controvèrsia, la presidenta mexicana hagi convidat el Rei a assistir al partit inaugural del pròxim Mundial de futbol. En aquest tauler de gestos i símbols, la memòria funciona com a moneda política i els esdeveniments esportius es converteixen en escenaris on el relat importa tant com la realitat.
Aquest desplaçament del debat cap a la memòria no és innocent. Permet transformar problemes complexos en relats morals simples, dividir la societat en culpables i víctimes i convertir la política en una successió de gestos simbòlics. La discussió pública s’omple llavors de declaracions solemnes i exigències de reparació que amb prou feines afecten la vida real dels ciutadans, però generen la impressió que s’està actuant.
El problema sorgeix quan el passat deixa d’estudiar-se per ser administrat com un recurs de confrontació. Llavors els fets històrics es transformen en consignes mobilitzadores i la memòria col·lectiva en una eina de legitimació. Perquè, en realitat, el que avui es discuteix no és tant la conquesta com la dificultat de part de la classe política per afrontar problemes reals sense recórrer a conflictes simbòlics. El passat ofereix un camp de batalla còmode: no exigeix solucions, només declaracions. L’indigenisme retòric i la nostàlgia imperial comparteixen aquest avantatge. Tots dos desplacen el debat cap a escenaris emocionals on ningú ha de retre comptes per la inflació, la inseguretat o el deteriorament institucional.
Una prolongació del passat
Aquesta deriva no és exclusiva del debat sobre la conquesta. Es repeteix cada vegada que la política decideix substituir la gestió per la litúrgia. La memòria selectiva permet construir identitats i mobilitzar greuges, però també paralitza l’acció pública i converteix el present en una prolongació del passat.
La memòria pot ajudar a comprendre el present. Però quan es converteix en coartada política acaba substituint l’acció. Aquesta inclinació a discutir el passat cada vegada que el present es complica ofereix un avantatge clar: permet ocupar l’espai públic amb declaracions solemnes sense assumir decisions incòmodes. El presentisme reactiu té aquesta utilitat. Es parla molt de l’ocorregut fa segles i poc del que passa avui. Així la política s’entreté i el futur espera.
