Anàlisi
La "prevalença moral" de Begoña
El jutge d’instrucció ha dictat la interlocutòria que transforma el cas de Begoña Gómez en procediment de llei de Jurat, que comunicarà als imputats l’1 d’abril. La interlocutòria és recurrible. Mentrestant, les parts podran sol·licitar proves abans de l’escrit de judici oral.
El jutge imputa delictes d’apropiació indeguda i malversació a la dona del president
El jutge Peinado ha dictat ara una interlocutòria que l’Audiència el va obligar a repetir al no tenir fonament
Ernesto Ekaizer
Després de llegir les 46 pàgines de la interlocutòria del jutge Peinado em vaig adonar, retrospectivament, de per què la seva manera d’instruir em va cridar l’atenció i va ser objecte de diverses informacions, exclusives, a EL PERIÓDICO.
El que ara ha fet és una interlocutòria que ja va fer i que la secció 23 de l’Audiència de Madrid el va obligar el gener passat a tornar a presentar perquè, es diu aviat, no tenia fonamentació.
El jutge imputa delictes d’apropiació indeguda i malversació a Begoña Gómez, dona del president de Govern, la seva assistenta Cristina Álvarez i l’empresari Juan Carlos Barrabés, i proposa acumular aquests delictes, que són competència del tribunal de jurat, els de corrupció al sector privat, apropiació indeguda i intrusisme.
El jutge ha citat els imputats per Setmana Santa, l’1 d’abril, per comunicar-los formalment la resolució, que pot ser recorreguda davant el jutge i la secció 23, que supervisa les decisions de l’instructor.
I el que ha atret la meva atenció en aquest moment és el fonament dissetè en què el jutge explica: "El que no ofereix cap dubte, és que, la investigada Begoña Gómez Fernández, des de la seva prevalent posició de dona del president del Govern, en la realització d’activitats no institucionals, sinó de caràcter totalment privat, contacta [...] a qui fa anar a la seu de la presidència del Govern [...] i amb aquesta prevalença, en aquest cas, moral, servint-se de la seva condició de dona del president del Govern, que sap del poder del seu marit".
Afegeix que "es reuneix amb ells [empresari Barrabés, o Joaquín Goyache, rector de la Universitat Complutense de Madrid], a les dependències del palau presidencial, situació escènica que ja pot arribar a intimidar qualsevol ciutadà, escriu cartes suggerint que es creu específicament, per a la seva direcció, una càtedra extraordinària, i a l’empara d’aquesta situació de capacitat de decisió, del seu marit, contracta la seva amiga i investigada, María Cristina Álvarez".
Canvi en la seva trajectòria
És a dir: Begoña Gómez, que ja tenia una activitat professional, segons considera el jutge, "després de la investidura de Pedro Sánchez es produeix un canvi radical en [la seva] trajectòria". Bé. El tema és, clarament, el president del Govern.
Precisament, vaig informar que el jutge Peinado havia manipulat unes declaracions testificals de la directora de Recursos Humans de l’Institut d’Empresa (IE) sobre la contractació de Begoña Gómez per a l’Àfrica Center. I publiquem en aquest diari el text de la seva declaració i la gravació. Vegem la seqüència.
El 16 d’octubre del 2024, Gil de Antuñano compareix com a testimoni.
- Lletrada: ¿Es va firmar per part de Begoña i l’Institut d’Empresa (IE) alguna clàusula d’especial conflicte d’interès?
- Gil de Antuñano: Sí.
- Lletrada: ¿Quan?
- Gil de Antuñano: En el moment en què es va firmar el contracte. És allà recollit. Hi ha unes clàusules addicionals. És la clàusula cinquena. En la mateixa data.
- Lletrada: ¿Per què es van decidir a firmar aquesta clàusula? ¿Va venir motivat a causa que Begoña Gómez era la dona del president del Govern?
- Gil de Antuñano: Així és.
- Lletrada: L’efecte d’aquesta clàusula, ¿què és el que suposa?
- Gil de Antuñano: Que si hagués fet una cosa que estava identificada que no s’havia de fer, hauria sigut un incompliment.
El 18 de novembre del 2024, presta declaració Juan José Güemes, que va ordenar en la seva condició de vicepresidenta de l’IE contractar Begoña Gómez.
- Jutge: ¿Recorda la data del contracte?
- Güemes: La data és 1 d’agost del 2018.
- Jutge: ¿Ha vist el contracte recentment?
- Güemes: No, Senyoria.
- Jutge: Miri, la directora de recursos humans va manifestar en aquesta seu que va ser vostè qui li va dir que calia formalitzar el contracte i que la raó o la motivació, en concret, va utilitzar el terme motivació, era per ser la dona del president del Govern. ¿Això és així o es requereix una diligència d’acarament? Digui’m, expliqui’m.
- Güemes: Sens dubte no es va contractar la senyora Begoña Gómez per ser la dona del president del Govern.
- Jutge: ¿Llavors m’està dient que va faltar a la veritat la senyora Gil de Antuñano?
- Güemes: Senyoria...
- Jutge: ¿Que va cometre un delicte de fals testimoni?
- Güemes: No conec el testimoni.
- Jutge: No, no. Ho estic transmetent jo, per fer una diligència d’acarament. ¿Em pot concretar exactament quina va ser la raó o la motivació per formalitzar el contracte quan el marit de Gómez arriba a la presidència?
El jutge va imputar Güemes el 18 de desembre del 2024 i, cinc mesos més tard, la secció 23 va anul·lar la seva imputació i va deixar fora de la causa judicial l’Institut d’Empresa. Aquesta és, doncs, la història, d’una obsessió.
