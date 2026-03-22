Guerra de l’Iran
La rebaixa al 10% de l’IVA dels carburants entra en vigor aquest diumenge
Els consumidors poden estalviar 20 euros per dipòsit de cotxe mitjà
DIRECTE | Guerra a l’Iran, en directe: última hora dels atacs i conflicte al Pròxim Orient
ACN
El pla anticrisi del Govern per fer front al conflicte a l’Orient Mitjà entra en vigor aquest diumenge. Una de les mesures més destacades és la rebaixa del 21% al 10% de l’IVA dels carburants, l’electricitat i el gas. Aquesta reducció de l’IVA a les gasolineres es traduirà en un estalvi de 20 euros per dipòsit de cotxe mitjà.
La mesura pretén fer front a l’escalada del preu de la gasolina, que a Catalunya era d’1,712 euros de mitjana el litre de 95 el 13 de març i que va arribar als 1,809 euros divendres, segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
El pla impulsat pel Govern preveu 80 mesures agrupades en dos eixos: un de conjuntural per pal·liar els efectes immediats del conflicte i protegir els sectors més exposats, i un altre d’estructural per continuar la política de descarbonització i electrificació de l’economia espanyola, tal com va detallar el president divendres.
La majoria de les mesures del pla seran vigents fins a finals de juny. No obstant, el decret llei amb les mesures, publicat aquest dissabte en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), preveu una clàusula de desactivació de les rebaixes fiscals, que s’aplicarà en cas que els preus es redueixin de manera substancial. Per a això, es compararà l’IPC de l’electricitat, el gas i els carburants de l’abril del 2026 amb el de l’abril del 2025. Només si l’IPC augmenta més d’un 15%, el Govern mantindrà les reduccions de l’IVA. Aquesta clàusula es començarà a aplicar a partir del juny.
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Un menor de 17 anys, fill d’una família antivacunes de Catalunya, a la UCI per tètanus
- L’enginyeria de Manresa Grup Solucions inverteix un milió d’euros en una nau a Sant Fruitós
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències