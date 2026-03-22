THE OTHER CLUB
¿I si recuperem la classe mitjana?
Albert Sáez
El trumpisme comença a mostrar els seus primers signes d’esgotament però no s’han de llançar les campanes al vol. Si fracassa ficant-se en una guerra llarga i cara, amb taüts arribant a Arlington i amb més inflació i menys ocupació, el MAGA es dissoldrà com un terròs de sucre al cafè però el malestar continuarà. Als Estats Units i a la resta del món. Si els partits centrals de la democràcia liberal no reaccionen, un populisme en substituirà un altre. És igual saltar-se les regles en una guerra que en un Consell de Ministres. El fet és el mateix, cada un a la seva escala. Els extremismes van sortir victoriosos de la crisi del deute del 2008 generada per la bombolla immobiliària. Els austericides van tirar de la corda i els neomarxistes van aprofitar per rentar les seves vergonyes de la gana i el malestar soviètic. El resultat va ser el debilitament dels partits liberalconservadors, per tous, i dels socialdemòcrates, per venuts. En alguns països centrals de la UE, com França i Itàlia, pràcticament han desaparegut. A Alemanya s’han unit per sobreviure. I a Espanya s’han repel·lit i han quedat en mans de Podem o de Vox. Per sortir d’aquesta crisi no fan més que anar a les palpentes. Ara contra les xarxes, ara contra els tecnoligarques, ara contra les grans empreses, ara contra els sindicats. Si no s’analitza bé per què som aquí, serà molt difícil sortir del pou fins i tot quan Trump s’apagui.
El final del contracte social
La prosperitat posterior a la Segona Guerra Mundial es va basar a Europa en un contracte social pel qual els treballadors van entendre que sense creixement no hi ha riquesa a repartir i els empresaris van acceptar que una part dels beneficis s’ha de tornar en forma de salaris per assegurar el consum. I la pau social. No hi ha gran consum sense salaris que deixin marge per a això. El deute, el vam veure el 2008, no és alternativa. L’acumulació de riquesa en molt poques mans, a part del qualificatiu moral que li vulguem posar, és ineficient des del punt de vista econòmic perquè si n’hi ha pocs de molt rics consumeixen menys unitats de qualsevol producte tot i que gastin més. Va bé per a la indústria del luxe però fatal per a la gran indústria. Les classes dirigents no van voler en gaires casos entendre això en la crisi del deute del 2008. I l’estafa dels fons d’inversió piramidals van voler que la paguessin els estats per falta de control, però la va acabar pagant la classe mitjana amb propietats que valien i estats gastant els impostos en tapar la sagnia del sector financer i retallant els serveis públics. I arribats aquí, alguns van perdre la perspectiva. La classe mitjana no només garantia el gran consum, també garantia la pau social perquè era el dic de contenció que salvaguardava al conjunt del sistema. Condemnar-los a no poder accedir a un habitatge després de la devaluació de salaris, fregir-los a impostos i laminar els serveis públics no ha sigut una bona idea.
Varoufakis no tenia raó
Algú podria pensar que reivindiquem el que va ser i va significar el ministre grec de Finances durant aquella crisi del 2008. La narrativa de Varoufakis és una de les causes que no s’hagi recuperat la classe mitjana a Europa després d’aquell tsunami. L’atac sistemàtic i sense un bri de complexitat al capital no ha fet altra cosa que provocar que fugi de sectors clau per al sosteniment de la classe mitjana com la construcció o la indústria intensiva. Alhora, el que Varoufakis significa ha incidit en governs com l’espanyol o el català perquè es rescabali aquesta classe mitjana per la via d’incrementar els impostos, teòricament, als que més tenen però a la pràctica els que menys ho amaguen. I aquesta pressió fiscal no sempre equitativa té un efecte doble: d’una banda foragita les inversions i per l’altra alimenta el populisme. L’esquerra a l’esquerra de la socialdemocràcia ha deixat de lluitar pels salaris i es vol garant dels subsidis i de les hiperregulacions. Això bategava a la plantada de Sumar en el Consell de Ministres de divendres. De l’altra banda, els llibertaris pressionen els liberals perquè converteixin la reducció d’impostos en dogma de fe quan només és un instrument de redistribució de les oportunitats ja que la riquesa s’hauria de redistribuir pel treball. I aquí arriba el repte com va explicar Carlos Torres al fòrum recent sobre IA i pimes que vam organitzar BBVA i EL PERIÓDICO. La intel·ligència artificial generarà un plus de productivitat que pot tornar a reduir el preu del treball. Produir el doble amb la meitat de treballadors pot significar vendre una quarta part del que s’ha produït. La solució Varoufakis amb una renda mínima garantida serveix per guanyar eleccions però no per garantir la pau social. Això només s’aconsegueix recuperant la classe mitjana.
