Tribunals
El Suprem adverteix al Poder Judicial del risc de gravar les reunions
Berberoff adverteix que s’hauria de concretar ben bé la finalitat perseguida
Tono Calleja Flórez
La Sala de Govern del Tribunal Suprem ha advertit en un informe dirigit al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que la regulació que estableix el projecte de Reglament dels òrgans de Govern dels tribunals, que al·ludeix a la forma en què se celebraran les sessions de les sales de Govern i a la possibilitat de la gravació, "incrementa el risc que es vulneri el secret", segons especifica l’escrit, el ponent de la qual és el vicepresident de l’Alt Tribunal, Dimitry Berberoff Ajuda.
"Per tal de preservar la reserva, el precepte hauria d’afegir que el suport de la gravació, si és el cas, serà custodiat pel secretari o la secretària de govern, que garantirà el seu caràcter reservat", prossegueix el document elaborat per aquest magistrat del Tribunal Suprem.
"La possibilitat d’enregistrament de la sessió s’ha de cohonestar amb el caràcter reservat de les deliberacions establert a l’article 12.1 del projecte, de manera coincident amb el Reglament anterior", especifica la vicepresidenta del Suprem, que destaca que la possibilitat de gravar aquestes reunions "és nova", ja que "no està prevista al Reglament anterior", completa l’informe, que recorda que les deliberacions de la Sala de Govern "tindran caràcter reservat, i hauran de guardar secret".
Eliminar un apartat
"S’hauria de concretar", prossegueix l’informe, "la finalitat perseguida per l’enregistrament, de manera que, davant la indefinició de la norma reglamentària projectada, el procedent és l’eliminació d’aquest apartat", conclou Berberoff, que destaca, a més, que la gravació "no pot complir una finalitat de transparència ni servir a la defensa dels interessats, sinó que únicament podria orientar-se a l’auxili dels membres de la Sala de Govern (expedir certificats, redactar acords i vots particulars, etc.)".
La Sala de Govern del Suprem ha elaborat aquest informe després que el Ple del CGPJ acordés sotmetre l’esborrany de projecte de Reglament, abans de la seva aprovació definitiva, segons l’opinió de l’alt tribunal, però també de la de les associacions judicials, la Fiscalia General de l’Estat, el Consell General de l’Advocacia Espanyola, el Consell General de Procuradors d’Espanya, el Consell General de Graduats Socials d’Espanya, el Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, dels governs de les comunitats autònomes amb competències en matèria de Justícia, i de les sales de Govern de l’Audiència Nacional i de les Corts Generals.
