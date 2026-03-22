Tensió global
Trump aixeca sancions al petroli de l’Iran
El mandatari intenta frenar l’alça de preus de la gasolina en ple conflicte bèl·lic
Albert Martín
El Departament del Tresor dels Estats Units va autoritzar divendres temporalment la compra i venda de petroli iranià que es troba encallat al mar, com una nova mesura de l’Administració del president, Donald Trump, per intentar frenar l’alça de preus de la gasolina enmig de la guerra amb la República Islàmica i el persistent tancament de l’estratègic estret d’Ormuz.
El secretari del Tresor, Scott Bessent, va avançar la decisió i va estimar que la mesura permetria afegir uns 140 milions de barrils al mercat petrolier.
Bessent va explicar a X que l’autorització s’aplica al petroli carregat en vaixells des de divendres fins al 19 d’abril.
L’encarregat del Tresor va dir que "l’Iran tindrà dificultats per accedir als ingressos generats, i els Estats Units seguiran exercint la màxima pressió sobre la seva capacitat per accedir al sistema financer internacional".
Cru rus
La nova mesura se suma a la decisió de l’Administració Trump d’aixecar durant 60 dies les sancions al petroli rus, igualment encallat al mar, que va ser avançada la setmana passada.
Des de l’inici de la guerra amb l’Iran i el bloqueig de l’estret d’Ormuz, els Estats Units s’han vist obligats a relaxar algunes sancions i a adoptar mesures de contenció per frenar l’escalada del preu de la gasolina.
Aquesta setmana, Trump va modificar també la llei Jones per permetre que embarcacions que no siguin d’origen nord-americà puguin transportar cru dins dels ports nord-americans.
D’acord amb l’Associació Automobilística Nord-americana (AAA) el galó va registrar un preu d’entre 3,8 i 4,2 dòlars divendres. Per la seva banda, el petroli va registrar un augment pròxim al 3%, mentre els EUA avançaven en els seus esforços per reobrir l’estret. En paral·lel, l’índex S&P 500 va experimentar un retrocés del voltant de l’1,5%.
El que els EUA intenten amb aquestes iniciatives és minimitzar l’impacte de la guerra a la butxaca dels ciutadans i en el funcionament de l’economia mundial, molt dependent del preu dels hidrocarburs.
Així doncs, i malgrat que Trump va arribar a presumir que al ser el principal productor de petroli del planeta s’estava enriquint amb el conflicte, el cert és que els EUA estan provant de contenir els preus per la via d’introduir el nombre més gran possible de barrils de cru al mercat. La lògica de l’oferta i la demanda implica que a més volum de petroli, més capacitat d’escollir per part dels compradors i, per tant, més baixa el preu.
La guerra ja ha tingut un impacte directe en el preu de l’energia a Espanya. En només tres setmanes de conflicte, el gasoil s’ha encarit més d’un 30% a les estacions de servei espanyoles, i la gasolina gairebé un 10% en les tres setmanes del conflicte.
