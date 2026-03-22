Conflicte al Pròxim Orient
Trump amenaça de bombardejar les centrals elèctriques de l’Iran si no obre l’estret d’Ormuz totalment en 48 hores
A Israel, ha tingut lloc un dels episodis més nocius des que va començar la guerra, amb 120 persones ferides a l’impactar dos míssils iranians a les localitats de Dimona i Arad, al sud d’Israel, on és la instal·lació nuclear més gran del país
Andrea López-Tomàs
La tensió escala al Pròxim Orient. El president nord-americà, Donald Trump, ha dirigit un ultimàtum a l’Iran: o obre de manera «total» l’estratègic estret d’Ormuz o atacarà les centrals elèctriques del país persa. Al seu torn, els bombardejos iranians sobre Israel s’han intensificat durant la nit, provocant forts incidents que han causat més d’un centenar de ferits al sud del país. També al Líban continuen els atacs israelians i un projectil de Hezbol·là ha matat una persona al nord d’ Israel, que podria convertir-se en la primera víctima mortal civil en el costat israelià, mentre el país dels cedres acumula més d’un miler de morts.
«Si l’Iran no obre totalment, sense amenaces, l’estret d’Ormuz en un termini de 48 HORES a partir d’aquest precís moment, els Estats Units atacaran i arrasaran amb les seves diverses centrals elèctriques, començant per la més gran», ha escrit Trump aquest dissabte a la xarxa Truth Social. Una agressió contra les seves centrals elèctriques dificultaria encara més el dia a dia de les desenes de milions de persones que viuen a l’Iran, sotmeses a una campanya de bombardejos que ja ha entrat en la seva quarta setmana i a un dels apagades informatius més llargs de la seva història. Per la seva banda, si Washington compleix la seva amenaça, l’Exèrcit iranià preveu atacar infraestructura energètica, plantes de dessalinització i emplaçaments de tecnologies de la informació dels Estats Units a la regió.
Trump ha descartat la seva voluntat d ’arribar a un acord amb l ’Iran per acabar una guerra en la qual afirma que els Estats Unitsvan « setmanes per davant» del previst. «El seu lideratge ha desaparegut, la seva Armada i la seva Força Aèria estan aniquilades, no tenen absolutament cap defensa i volen arribar a un acord. ¡Jo no!», ha dit el president per Truth Social. Teheran continua defensant que l’estret d’Ormuz està obert, però no per als Estats Units i els seus aliats. Mentrestant, Trump ha defensat una nova visió per a aquest estratègic punt. «L’estret haurà de ser custodiat i vigilat, segons sigui necessari, per altres nacions que l’utilitzin; els Estats Units no ho fan», ha dit. «Si se’ns demana, ajudarem aquests països en els seus esforços per mantenir l’estret d’Ormuz, però no hauria de ser necessari una vegada que s’hagi erradicat l’amenaça de l’Iran», ha afegit.
Impactes a Israel
A Israel, ha tingut lloc un dels episodis més nocius des que va començar la guerra. Aquest dissabte 120 persones han resultat ferides quan dos míssils iranians han impactat a les localitats de Dimona i Arad al sud d’Israel, on es troba la instal·lació nuclear més gran del país. Abans, Teheran havia denunciat un atac contra el complex d’enriquiment d’urani de Natanz. Onze persones estan ferides de gravetat, entre elles un nen de 12 anys i una nena de cinc anys. Els punters interceptors israelians no van aconseguir destruir els projectils en l’aire. El míssil, de diversos centenars de quilograms, va impactar entre tres edificis residencials a Arad, provocant l’ ensorrament parcial de les parets a causa de l’explosió. Es van desencadenar incendis i el veïnat circumdant va patir danys greus.
Segons la investigació del Comando del Frente Interno, gairebé tots els ferits no es trobaven en refugis. «Aquesta és una nit molt difícil a la campanya pel nostre futur», ha declarat el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Aquest matí de diumenge dues persones han resultat ferides de gravetat moderada a Tel Aviv i Jaffa, mentre que d’altres algunes van patir ferides lleus després d’un atac amb míssils iranians. Al nord d’Israel, un llançament de coets per part de Hezbol·là ha impactat contra dos cotxes, causant la mort d’un home. L’Exèrcit israelià ha llançat una nova amenaça contra el poble libanès, advertint que preveu bombardejar el pont de Qassamiya,a l’autopista costanera que connecta el nord amb el sud del país.
Atacs al Líban i Teheran
Durant dissabte, tres persones han mort en tot el Líban, elevant la xifra de víctimes mortals a 1.024 en menys de tres setmanes. Unes 2.740 persones han resultat ferides, mentre les ordres de desallotjament forçat afecten gairebé el 15% del territori libanès. Allà, els bombardejos israelians han continuat, igual que a Teheran. Les autoritats castrenses han anunciat una nova onada d’atacs sobre «el cor» de la capital iraniana aquesta matinada de diumenge. També aquest dissabte han portat a terme una onada de bombardejos contra instal·lacions per al desenvolupament de míssils balístics a Teheran. Sobre el cel del golf Pèrsic, continuen sent interceptats els drons i míssils iranians pels sistemes de defensa d’aquestes monarquies conservadores.
El Govern saudita ha ordenat l’ expulsió de l’agregat militar i de quatre empleats més de l’ambaixada iraniana d’aquí a un termini de 24 hores, a causa dels «continus» atacs de Teheran contra el seu territori. «El Regne no dubtarà a adoptar totes les mesures necessàries per preservar la seva sobirania, salvaguardar la seva seguretat i protegir el seu territori, espai aeri, ciutadans, residents, recursos i interessos, conforme a l’article 51 de la Carta de les Nacions Unides», ha defensat el ministeri d’Exteriors saudita en un comunicat aquest diumenge. A més, a Qatar, set persones han mort en un accident d’helicòpter. Turquia ha confirmat que quatre eren membres de les forces armades qatarianes, una era un soldat turc i dos eren empleats de l’empresa de defensa turca Aselsan.
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Un menor de 17 anys, fill d’una família antivacunes de Catalunya, a la UCI per tètanus
- L’enginyeria de Manresa Grup Solucions inverteix un milió d’euros en una nau a Sant Fruitós
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències