Trump llança un baló d’oxigen a la minvant economia de Rússia
L’alleujament de les sancions sobre el petroli de Rússia decretat pel Govern dels EUA concedirà milers de milions de dòlars extres al pressupost del Kremlin i millorarà la seva posició negociadora davant Occident
De moment, Washington no es replanteja en la seva totalitat la política de sancions al Kremlin, però per a Trump és prioritat mantenir baix el preu del petroli davant la guerra a Ucraïna
Marc Marginedas
Era la primera vagada que parlaven per telèfon des que va començar l’any. I això, malgrat la gran quantitat de temes de mutu interès que havien sorgit en els dos mesos i mig transcorreguts des d’aleshores, inclosa la detenció de Nicolás Maduro i l’assassinat de l’aiatol·là Ali Khamenei, líders respectius de Veneçuela i l’Iran, dos dels principals aliats que encara li queden al Kremlin a l’Amèrica Llatina i a l’Orient Mitjà.
A principis de la setmana passada, els presidents dels EUA i Rússia van mantenir una conversa telefònica els detalls i el contingut de la qual gairebé no es van ser fets públics. «Putin va expressar una sèrie de consideracions destinades a aconseguir una ràpida resolució política i diplomàtica del conflicte a l’Iran; com a resposta, el president dels EUA va proporcionar la seva valoració sobre la situació en desenvolupament en el context de l’operació israelianoamericana», va valorar Iuri Uixakov, ajudant del president Putin, en el més pur estil ‘langue du bois’ (idioma de fusta), expressió francesa que es fa servir per referir-se al llenguatge burocràtic, encartonat i ple d’eufemismes amb què portaveus oficials, en ocasions, intenten esquivar les qüestions substancials. «Destaco que un intercanvi d’opinions molt substantiu va tenir lloc», va concloure el portaveu, seguint la mateixa línia argumental.
Més enllà de les divagacions lèxiques de l’alt funcionari del Kremlin, no va tardar gaire temps a fer-se evident a l’opinió pública mundial el contingut d’aquest «molt substantiu» intercanvi d’opinions. I, certament, el que havien parlat els dos mandataris tenia una gran rellevància, tant per a la guerra que agita en aquests moments l’Orient Mitjà entre els EUA, Israel i el règim dels aiatol·làs, com en alguns dels escenaris bèl·lics que es mantenen oberts en aquests moments al món.
Al cap de poques hores del diàleg telefònic, a Washington es va donar a conèixer que l’Administració Trump alliberava el cru rus carregat en petroliers que eren en aquell moment en alta mar i que navegaven amb destinació a l’Índia de les sancions adoptades el setembre del 2022 pels ministres de Finances de les economies industrialitzades agrupades en el G7, és a dir, de l’obligació de ser venut el petroli per sota d’un límit al preu de venda, fixat en aquell moment de 60 dòlars per barril. Tres dies després, concretament el 12 de març, els EUA van doblar la seva aposta: el secretari del Tresor dels EUA, Scott Bessent, va anunciar l’extensió de la mesura a la totalitat del petroli rus que en aquells moments estava sent transportat per via marítima, independentment del seu destí, mitjançant una sèrie d’excepcions que tindrien validesa fins a l’11 d’abril.
El gest va ser descrit per ‘The New York Times’ com «un gir significatiu en l’esforç d’Amèrica per castigar Rússia per la seva guerra a Ucraïna», i va obrir de nou el debat als EUA sobre la naturalesa de les relacions entre Putin i Trump. Al Congrés nord-americà, senadors demòcrates es van posar les mans al cap i van acusar el líder de la Casa Blanca d’afavorir, una vegada més i per la porta del darrere, Rússia, mentre van exigir la compareixença de Bessent davant la Cambra. «Rússia està proporcionant a l’Iran intel·ligència per atacar i matar militars nord-americans, i la resposta de l’Administració Trump ha sigut alleugerir la pressió i facilitar-li l’accés a 150 milions de dòlars al dia per a la seva maquinària de guerra», es llegeix en un comunicat conjunt dels legisladors progressistes. La mesura, a més, podria tenir una ràpida continuïtat. Fa només dos dies, l’analista Paul Globe advertia en una entrevista amb ‘Kyiv Post’ de la possibilitat que la moratòria s’estengui més enllà de l’11 d’abril.
A Moscou, les celebracions no es van fer esperar. «Els EUA estan reconeixent el que és obvi: sense el petroli rus, el mercat global d’energia no es pot mantenir estable», es va congratular Kiril Dmítriev, representant del Kremlin en les negociacions sobre Ucraïna. I de raons no li’n faltaven per a l’aplaudiment, ja que, després de quatre anys de sancions, tot apuntava que el compte enrere perquè l’economia russa comencés a patir greus desajustos havia començat.
«L’economia russa entrava el 2026 en una situació molt més malaltissa que un any abans», descriu en un missatge de Telegram a EL PERIÓDICO Tatiana Mitrova, investigadora del Centre de Política Energètica de la Universitat de Colúmbia. «El problema no era un col·lapse imminent, sinó la combinació de creixement lent (del PIB), elevada inflació, diner car (crèdits) i la intensificació de la pressió sobre el pressupost estatal», continua.
Charles Hecker, investigador associat del ‘think tank’ Royal United Services Institute (RUSI) i autor del llibre ‘Zero sum, the arc of international business in Russia’ (C Hurst & Co Publishers Ltd, 2025), comparteix aquesta problemàtica valoració, també en conversa amb EL PERIÓDICO. «El pronòstic de creixement per al 2026 era pròxim a zero, de cara al 2027 era negatiu», destaca. De fet, fins fa dues setmanes, data en què es va anunciar l’aixecament temporal de sancions, el Govern rus fins i tot «es plantejava introduir retallades en el pressupost», davant les evidències que el percentatge del dèficit en relació amb el PIB augmentava de manera alarmant, rememora aquest analista.
Tabú sancionador
Una vegada trencat el tabú sancionador, vigent després de la invasió russa d’Ucraïna, els experts s’afanyen a quantificar els ingressos extres que concedirà aquest baló d’oxigen concedit per l’Administració Trump a un règim, el de Putin, el més castigat del món, objecte de més de 28.000 mesures de represàlia des de l’annexió de Crimea el 2014, per calibrar d’aquesta manera el seu possible impacte en la guerra d’Ucraïna. En un missatge a aquest diari, Mark Sobel, vicedirector del Fòrum Oficial d’Institucions Monetàries i Financeres (OMFIF, per la seva sigla en anglès), fa seva la valoració de «molts analistes» que fixen aquesta xifra entorn dels «150 milions de dòlars diaris», mentre que Hecker la quantifica en almenys «milers de milions», números que podrà concretar una vegada se sàpiga quant temps «el preu del petroli es mantindrà elevat» i «es mantindrà el tancament de l’estret d’Ormuz».
El seu impacte en la malmesa economia russa és encara incert i dependrà en gran manera de si l’alleujament de sancions «és temporal», valora Mitrova, o si s’acaba consolidant, com sembla apostar Moscou. A curt termini, enumera aquesta experta, es pot esperar «un creixement dels ingressos per exportació de petroli», «més facilitat en la venda dels actius congelats», una «lleugera reducció de la pressió sobre el pressupost», però sobretot una «millora de la posició negociadora de Moscou respecte a la reducció addicional de les sancions». Segons l’opinió d’aquesta analista, de moment, les mesures decretades per Washington no equivalen a un replantejament de la política de sancions, sinó més aviat a un «reduït alleujament».
L’expert Sobel té la mateixa opinió, sobretot perquè Rússia «no pot comptar amb això de manera indefinida». El vicedirector d’OMFIF recorda que, «fins i tot si el quadre fiscal de Rússia millora substancialment», les dinàmiques fonamentals que estan degradant l’economia russa es mantindran. «Una part significativa dels seus fons sobirans s’han gastat, cosa que complica la política monetària i ha empès a l’alça els tipus d’interès», fet que ha deteriorat de passada «el clima inversor». No obstant, tot dependrà de les decisions que s’adoptin a Washington, per al Govern del qual, la principal prioritat és «mantenir baixos els preus del petroli» mentre duri l’atac militar a l’Iran, constata Hecker.
El dia a dia dels ciutadans russos, això sí, ha empitjorat substancialment en comparació amb l’existència que portaven fa quatre anys, abans que Putin ordenés la invasió del país veí. Es tracta d’un sofriment col·lectiu compartit pel gruix de la població, sense gairebé bombolles de privilegiats, ni tan sols a les grans ciutats com Moscou o Sant Petersburg, més enllà d’aquelles persones pertanyents al negoci armamentístic o a la tecnologia d’ús dual susceptible de tenir aplicació militar, sectors que estan acumulant grans fortunes.
Inflació elevada
Fa anys que els ciutadans pateixen elevades taxes d’inflació, que a Occident serien socialment insostenibles. El 2024, d’acord amb la caixa d’estalvis Sberbank, l’increment dels preus va ascendir al 9,5%, l’any següent al 5,3% i el 2026 es preveu que voregi el 4%, un fenomen que, a més, afecta en particular productes i serveis d’ús comú. Els crèdits per al consum, la compra d’habitatges o els negocis són cars i estan fora de l’abast de molts. I el que pot acabar influint en l’estat d’ànim de la ciutadania: la constatació que els diners procedents dels impostos «es dirigeixen cap a la guerra i la seguretat, i no a les infraestructures, la sanitat o el desenvolupament de les regions», constata Mitrova.
Fa només un mes, el rotatiu ‘Kommersant’ va dibuixar un panorama depriment per a les províncies de la vasta geografia russa. El dèficit en aquest sector de l’erari públic va arribar als 19.200 milions de dòlars, una xifra 3,6 vegades superior a la de l’exercici anterior. Inclosa l’annexionada Crimea i els territoris de l’est d’Ucraïna, la Federació Russa compta amb 89 subjectes federals, entre regions, territoris i repúbliques, 74 dels quals han registrat el 2025 dèficit en els seus comptes, en contraposició amb el mig centenar de l’any anterior. De fet, les regions estan assumint la tasca de sufragar les indemnitzacions als soldats ferits i als familiars dels morts al camp de batalla.
A llarg termini, la ciutadania haurà d’interioritzar que la seva situació actual no canviarà substancialment, fins i tot en el cas d’un armistici, i que l’absència de perspectives del país marcarà els anys futurs, almenys mentre el president Putin «es mantingui en el poder», augura Sobel. El país ha patit una brutal hemorràgia poblacional, en particular entre els sectors de la societat més productius, dinàmics i vinculats a l’economia global. Entre mig milió i un milió de persones han abandonat el país, fugint del bel·licisme, la repressió política i un possible reclutament militar. A aquesta xifra cal afegir-hi els 1,2 milions de baixes militars, entre morts, ferits i desapareguts al front militar, segons estimacions de ‘The Kyiv Independent’, que superen de llarg les pèrdues militars d’Ucraïna, en una ràtio de 2,5 a un. Tal com conclou Sobel, «Putin no aconsegueix trobar una rampa de sortida de la guerra, un conflicte que havia de guanyar en dues setmanes i que es prolonga ja quatre anys».
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- Un menor de 17 anys, fill d’una família antivacunes de Catalunya, a la UCI per tètanus
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- L’enginyeria de Manresa Grup Solucions inverteix un milió d’euros en una nau a Sant Fruitós
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències