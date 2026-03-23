El discret socialista que pren el testimoni d’Hidalgo

El discret socialista que pren el testimoni d’Hidalgo

El discret socialista que pren el testimoni d’Hidalgo / GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

L. F.

París

Nascut a Lilas, a la perifèria parisenca, i format a l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux, poc se sap de la vida privada d’Emmanuel Grégoire, discret socialista de 48 anys i pare de tres fills, més enllà que va patir violència sexual en la seva infància. "Porto aquesta cicatriu, com tants altres que han guardat silenci", va confessar recentment en una entrevista per a FranceInfo.

El nou alcalde de París representa una generació de polítics que han fet carrera a l’Administració pública. Durant l’última dècada, Grégoire ha sigut una peça clau a l’equip de Govern parisenc com a primer alcalde adjunt d’Hidalgo, on va ocupar càrrecs estratègics com el pressupost, l’urbanisme i la transformació de les polítiques públiques.

Grégoire coneix bé l’Administració parisenca. Durant els seus anys a l’Hotel de Ville de París, el primer alcalde adjunt es va coronar com un dels principals arquitectes de polítiques urbanes clau amb el pla local d’urbanisme bioclimàtic per adaptar la capital als desafiaments climàtics i socials, o amb la limitació dels Airbnb.

Verd i accessible

La seva arribada a l’Hotel de Ville no busca innovació, sinó una prolongació de la transformació; una ciutat més verda i accessible, amb menys presència dels cotxes i més espai per als vianants. Grégoire no està lliure de polèmiques. Un grup de pares van denunciar recentment violència sexual per part de diversos professors en diferents escoles infantils de París. L’oposició va assenyalar Grégoire per haver gestionat malament les alertes.

