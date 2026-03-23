Guerra a l’Orient Mitjà
Trump ajorna 5 dies els atacs a centrals elèctriques de l’Iran després de «converses productives» amb el règim, que Teheran nega
La República Islàmica, tanmateix, assegura que no hi ha hagut contactes ni directes ni indirectes amb Washington, i que «el president nord-americà s’ha retirat davant les amenaces» de Teheran
Adrià Rocha Cutiller
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dilluns haver ordenat una pausa dels seus atacs contra la infraestructura energètica iraniana durant un termini de cinc dies. El seu missatge, publicat a la xarxa Truth Social, no es refereix, tanmateix, a la totalitat dels bombardejos nord-americans i israelians contra la República Islàmica, iniciats el passat 28 de febrer amb l’assassinat en un atac aeri de l’aleshores líder suprem iranià, l’aiatol·là Alí Khamenei.
«Estic encantat d’anunciar que els EUA i l’Iran han tingut, durant els dos últims dies, converses molt bones i productives sobre la resolució total i final de les nostres hostilitats a l’Orient Pròxim. Basant-me en el to d’aquestes converses constructives, detallades i profundes, que continuaran durant la setmana, he instruït el Departament de Guerra perquè posposi tots els atacs militars contra les plantes energètiques iranianes i la seva infraestructura durant un període de cinc dies, segons l’èxit que tinguin les actuals discussions», ha declarat Trump aquest dilluns.
L’Iran, tanmateix, nega l’existència de negociacions amb els EUA. «No hi ha hagut ni comunicacions directes ni indirectes. Trump s’ha retirat davant les nostres amenaces», ha declarat la televisió pública iraniana, IRIB. Israel, de fet, ha continuat els seus atacs contra Teheran aquest dilluns a la tarda, fins i tot minuts després del missatge de Trump.
Tot i que l’Iran ho negui, aquests contactes entre el país persa i Washington sí que semblen haver-se produït. Aquest diumenge, el ministre d’Afers Exteriors turc, Hakan Fidan, va anunciar a la premsa haver mantingut converses en les últimes hores tant amb el seu homòleg iranià, Abbás Araghchi, com amb els negociadors dels EUA, Jared Kushner i Steven Witkoff, a més de l’alta representant de la Unió per a Afers Exteriors i vicepresidenta de la Comissió Europea, Kaja Kallas, una rere l’altra.
Aquest dilluns, citant fonts anònimes nord-americanes, el mitjà Axios ha assegurat que Turquia, el Pakistan i Egipte han estat intercanviant missatges entre els dos governs durant els últims dies.
«No volem veure bombes nuclears. Diem no a l’enriquiment, i volem l’urani que ja han enriquit. Si això passa, serà un gran començament per a la reconstrucció de l’Iran. I serà genial per a Israel i tots els països de l’Orient Mitjà. Acabem de parlar amb Israel i això serà la pau per a ells i per a l’Orient Mitjà», ha declarat Trump davant la premsa aquest dilluns al matí, després del seu missatge a les xarxes.
«Ormuz serà posat sota control conjunt i s’obrirà immediatament, si això funciona. Estem tractant amb persones que em semblen raonables i sòlides. Potser trobarem a l’Iran algú com el que vam trobar a Veneçuela, amb qui puguem col·laborar. Estem a punt de concretar un acord, però no puc garantir res», ha continuat el president nord-americà.
Escalada retòrica
Aquesta intensitat de converses diplomàtiques ha arribat en un moment d’enorme escalada retòrica en la guerra entre els Estats Units, l’Iran i Israel. La Guàrdia Revolucionària iraniana, el cos d’elit politicomilitar de la República Islàmica, ha assegurat que «respondrà de la mateixa manera» si Washington i Tel-Aviv ataquen les seves infraestructures energètiques.
Trump va donar dissabte passat a l’Iran un termini de 48 hores perquè el país persa obrís completament el pas de vaixells de càrrega i petroliers per l’estret d’Ormuz. Si no ho feien, va dir Trump, els EUA «destrossarien» les plantes elèctriques iranianes. Aquest dilluns, tanmateix, sembla haver fet marxa enrere.
«L’Iran respondrà atacant les centrals del règim ocupant i les dels països de la regió que subministren electricitat a les bases nord-americanes, així com les infraestructures econòmiques, industrials i energètiques en què els nord-americans tenen participació», ha dit aquest dilluns la Guàrdia Revolucionària en un comunicat difós per l’agència de notícies Tasnim.
El pas per Ormuz
L’ultimàtum de Trump vencia aquest dilluns a la nit i l’Iran, de fet, havia assegurat en els últims dies que no només no preveu permetre el pas de vaixells per Ormuz, sinó que, en cas d’atac contra les seves illes o costa sud, «minarà totes les comunicacions i vies marítimes del golf Pèrsic».
«Estem decidits a respondre a qualsevol amenaça al mateix nivell i així ho farem. Els Estats Units desconeixen les nostres capacitats i les veuran en acció», ha continuat la guàrdia iraniana en el seu comunicat aquest dilluns al matí.
