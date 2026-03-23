La fiscalia demana vuit anys de presó per a Julio de España per abusos
Dues pacients que van ser ateses per l’exdirigent del PP valencià, metge en una clínica, l’acusen d’agressió sexual
J. A. Martínez
La Fiscalia d’Alacant demana penes que sumen vuit anys de presó per agressió sexual i tracte degradant per a Julio de España, metge i expresident de les Corts Valencianes i de la Diputació Provincial d’Alacant, entre altres càrrecs que va ocupar durant la seva dilatada trajectòria política com a dirigent del Partit Popular. De España, que continua militant al PP, treballa com a especialista en aparell digestiu en una clínica privada d’Alacant i ha sigut denunciat per dues dones sense relació entre elles que van acudir a la seva consulta per sotmetre’s a proves d’intolerància alimentària. La causa és a l’Audiència Provincial, a l’espera de judici, que se celebrarà els pròxims mesos.
De España està acusat de dos delictes de tracte degradant, pels quals es demanen dos anys per cadascun, i un altre d’agressió sexual, pel qual es reclamen quatre anys més, segons l’escrit d’acusació que ha pogut consultar el diari Información, del grup Prensa Ibérica.
L’escrit d’acusació diu que, durant l’exploració de la primera pacient va palpar els genitals sense justificació mèdica. A conseqüència d’això, la dona va patir un trastorn d’estrès posttraumàtic agut, que va requerir tractament amb psicoteràpia i ansiolítics dos mesos. En el segon cas, el metge li va demanar igualment posar-se de quatre grapes i va fer un tacte anal acompanyant la maniobra de comentaris amb connotacions sexuals.
Per la seva banda, Julio de España ha defensat la seva innocència en les compareixences i va assegurar al seu dia que els fets denunciats "són una falsedat".
