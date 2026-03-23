Política d’habitatge
ERC replica a Illa que densificar els barris no és la solució: "Barcelona té una densitat equiparable a Calcuta"
Els Comuns creuen que el president s’ha tret la proposta "de la màniga", mentre que el PP l’acusa de voler crear una "rusca de pisos" i Junts veu el president centrat només en Barcelona i l’AMB
Quim Bertomeu
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert el debat sobre com cal replantejar les ciutats i pobles de Catalunya per afrontar el repte de l’habitatge. Ho va fer el cap de setmana a través d’una entrevista amb EL PERIÓDICO en què va apostar per "canviar el paradigma urbanístic i densificar tant com puguem". Aquesta aposta per augmentar la densitat de població ha suscitat el rebuig d’ERC, un dels seus socis, que no ho veu clar perquè considera que els índexs ja són massa alts. "Vivim ja en ciutats densificades i amb pressió alta. Barcelona té una densitat equiparable a Calcuta (Índia)", ha dit el portaveu dels republicans, Isaac Albert.
Segons dades de l’Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) de 2025, la densitat de població de Barcelona arriba als gairebé 17.000 habitants per quilòmetre quadrat. No arriba als gairebé 24.000 que té Calcuta, segons un informe del ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya citant fonts oficials. Tanmateix, sí que hi ha districtes barcelonins que superen la mitjana d’aquesta ciutat índia, com per exemple el de l’Eixample. La ciutat catalana amb més densitat —que sí és equiparable a Calcuta— és L'Hospitalet de Llobregat, que és de 23.560 habitants. Les altres ciutats catalanes més densament poblades són Santa Coloma de Gramenet (17.607) i Cornellà de Llobregat (13.198).
Els republicans exposen els seus recels a la proposta d’Illa perquè temen que acabi derivant en els "polígons d’habitatges" que es van construir a Catalunya a la dècada dels 50 del segle XX per donar resposta a la immigració que va arribar de la resta de l’Estat. Per al partit de Junqueras cal evitar els "errors del passat", ja que aquest model va acabar generant "problemes de prestació de serveis i fins i tot de convivència". La proposta d’ERC implica millorar l’equilibri territorial de Catalunya. És a dir, a través d’una millora de la mobilitat, millorar la distribució de la població. Exposen que, actualment, sis milions de catalans —dels vuit que hi ha en total— viuen entre l’AP-7 i el mar, cosa que provoca aquests desajustos.
Per als Comuns, els altres socis del Govern, una major densitat "no és la qüestió principal" que s’ha d’afrontar en matèria d’habitatge. Per a ells, la prioritat és augmentar el parc públic i assequible amb unes "mínimes condicions". La diputada Susanna Segovia recorda que ja està establert per llei la mida que han de tenir els pisos en funció de la quantitat de persones que hi viuran i que la ubicació dels habitatges ha de tenir en compte garantir equipaments públics. "Tampoc es poden treure de la màniga el tema de la densitat quan ja tenim un problema en alguns municipis", adverteix. I afegeix que cal també potenciar polítiques d’equitat territorial perquè no tothom vulgui viure a la ciutat, però que per a això és clau solucionar els problemes de Rodalies perquè la mobilitat estigui garantida.
La proposta d’Illa també ha sorprès i ha generat crítiques a la resta de l’oposició. En declaracions a aquest diari, la diputada de Junts Judith Toronjo ha lamentat que el president de la Generalitat tingui una visió només "centrada en Barcelona i l’AMB". La postconvergent assegura que aquesta àrea de Catalunya ja és de les "més denses d’Europa" i aposta per un "equilibri territorial" i millors connexions. "Els problemes d’habitatge són reals, però cal garantir serveis de qualitat i no concentrar encara més la població", ha sostingut. També Juan Fernández del PP ha acusat Illa de voler construir "rusques de pisos" i ha denunciat que la proposta provoca "saturació i inseguretat". "Quan era alcalde de La Roca del Vallès: urbanitzacions, golf i 'outlet' de luxe. Curiosa evolució", ha reblat en un missatge a les xarxes socials.
