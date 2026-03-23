Ultimàtum de Trump
L'Iran diu que "respondrà de la mateixa manera" si els EUA ataquen les seves centrals elèctriques
"Estem decidits a respondre a qualsevol amenaça al mateix nivell i així ho farem", avisa la Guàrdia Revolucionària
EFE
La Guàrdia Revolucionària de Irán va negar aquest dilluns que Teheran vagi a atacar les centrals elèctriques de la regió, però va alertar que si Estados Unidos agredeix les instal·lacions de la República Islàmica, aquesta "respondrà de la mateixa manera".
"L'Iran respondrà atacant les centrals del règim ocupant i les dels països de la regió que subministren electricitat a les bases nord-americanes, així com les infraestructures econòmiques, industrials i energètiques en què els nord-americans tenen participació", va indicar la Guàrdia Revolucionària en un comunicat difós per l'agència Tasnim.
La seva resposta es produeix després de l'ultimàtum del president nord-americà, Donald Trump, qui va donar la nit de dissabte un termini de 48 hores perquè l'Iran obri "totalment" l'estret d'Ormuz o, en cas contrari, va advertir que atacaria les seves centrals elèctriques. En cas que Washington compleixi la seva amenaça, "l'Iran respondrà", va afirmar la Guàrdia Revolucionària.
"Estem decidits a respondre a qualsevol amenaça al mateix nivell i així ho farem. Els Estats Units desconeixen les nostres capacitats i les veuran en acció", va insistir el cos d'elit de les Forces Armades perses, després de reiterar que Teheran no va iniciar el conflicte.
L'estret d'Ormuz s'ha convertit en un dels focus del conflicte, interrompent una de les principals rutes energètiques del món i disparant el preu del petroli.
Mentrestant, Israel ha anunciat una nova "onada d'atacs" contra Teheran, que al seu torn ha respost i ha atacat també diferents objectius de l'Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units.
