L’esquerra resisteix a les grans ciutats en ple avanç ultra
L’extrema dreta no aconsegueix els seus principals objectius, tot i que continua avançant en un segon pla / La participació va ser baixa, del 57 %
Leticia Fuentes
Unes eleccions municipals franceses carregades de suspens. La segona volta d’aquests comicis tenia com a objectiu decantar l’equilibri que havia quedat sense definir en la primera ronda. Finalment, l’extrema dreta mostra el seu poder, estenent la xarxa de càrrecs electes, però no prou com per poder conquerir les grans ciutats. L’esquerra, mentrestant, resisteix i reté els seus principals bastions urbans.
Uns comicis marcats per la polarització, el tomb cap als extrems i la baixa participació (57%), que va tornar a situar-se per sota de la mitjana registrada en les dues últimes eleccions.
Passades les 20.00 hores d’ahir, l’atenció es va centrar en les grans ciutats; a París les enquestes donaven com a favorit al socialista Emmanuel Grégoire, però amb un avantatge que era molt ajustat respecte al seu rival, Rachida Dati. El desenllaç va ser més clar i folgat del previst; el socialista es va imposar amb un 50,5% dels vots, pel 41,4% que va obtenir la conservadora .
En la seva primera intervenció ja com a alcalde de París, Grégoire va afirmar que la capital "mai serà d’extrema dreta", i va estendre la mà a Dati.
Després del seu discurs, l’hereu d’Hidalgo es va mostrar visiblement emocionat i no va poder contenir les llàgrimes a l’abraçar el seu equip. Fidel al seu estil, el socialista va abandonar la seu electoral en una bicicleta pública en direcció cap a l’Ajuntament de París. Dati, per la seva banda, es va mostrar públicament abatuda pels resultats: "No he pogut convèncer prou", va reconèixer.
L’alegria de l’esquerra no es va limitar a París. A Marsella, l’alcalde sortint d’esquerres, Benoit Payan va aconseguir imposar-se a l’ultradretà Franck Alisio amb un ampli avantatge; 54,7% davant 40,1%, després d’una primera volta gairebé empatats.
Segons les primeres estimacions d’Elabe a les 21.00 h, 93 de les 288 grans ciutats metropolitanes van ser guanyades per la dreta, 50 per l’esquerra. Els partits de Macron en van guanyar 28, i l’extrema dreta ho va fer en 9.
Els insubmissos, limitats
La França Insubmisa, per la seva banda, va reivindicar un avanç significatiu. El coordinador del partit, Manuel Bompart, va celebrar el "notable avanç de les llistes de La França Insubmisa" en aquesta segona volta de les eleccions municipals, citant les victòries a Roubaix i Le Tampon, a l’illa de la Reunió. El que no va fer va ser esmentar la pèrdua de Llemotges, que demostra els límits de la seva implantació.
Lyon va aconseguir salvar el seu alcalde, l’ecologista Grégory Doucet, gràcies al pacte amb els insubmissos que el va ajudar a fer front a l’avanç de la dreta. Davant aquests pactes, l’exministre de l’Interior i president d’Els Republicans, Bruno Retailleau, va denunciar la "melenchonització de la vida política" i va criticar novament els "acords vergonyosos" a què han arribat el Partit Socialista (PS) i La França Insubmisa durant aquests comicis.
La líder d’Agrupació Nacional, Marine Le Pen, va celebrar "desenes de victòries", destacant municipis com Carcasona, Montargis o Orange. El president del partit, Jordan Bardella, també es va mostrar positiu al considerar haver "aconseguit l’avanç més gran de tota la seva història".
