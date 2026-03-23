Els comptes del 2026
El Govern i ERC reprenen aquesta setmana les converses sobre els pressupostos després d’evitar el col·lapse de la legislatura
Les dues parts volen allunyar del focus públic la qüestió perquè ningú garanteix que aquesta vegada sí que hi hagi acord
El Govern reserva a ERC fins a 3.000 milions d’euros per a una negociació «imminent» sobre els pressupostos
Illa retira els pressupostos i Junqueras dilueix l’exigència de l’IRPF per continuar negociant
25 dies per tornar a començar: així es van donar Illa i Junqueras una segona oportunitat amb els pressupostos
Sara González
El Govern de Salvador Illa i ERC reinicien des d’aquest dilluns el marc de negociació dels pressupostos. Un creu i ratlla després que la setmana passada arribessin a un acord segons el qual el president va accedir a retirar els comptes del Parlament a canvi que ERC suavitzés les seves exigències sobre la recaptació de l’IRPF i s’aprovés un suplement de crèdit de gairebé 6.000 milions d’euros per gestionar el mentrestant.
Perquè aquesta segona oportunitat no es frustri, les dues parts volen allunyar del focus mediàtic les converses. Tant els uns com els altres han patit un fort desgast les últimes setmanes pel bloqueig dels comptes i volen que el debat públic se centri en altres qüestions. El Govern assegura que començarà a parlar de pressupostos amb ERC de manera «imminent». Els republicans, no obstant, no volen parlar de dates concretes. Fonts coneixedores consultades per EL PERIÓDICO asseguren que els primers contactes seran aquesta mateixa setmana.
Malgrat que les aigües s’han calmat i s’ha evitat que el Parlament tombi els comptes que Illa va presentar al febrer –cosa que hauria deixat la legislatura a Catalunya a punt de col·lapsar–, ningú garanteix que aquesta vegada sí que arribin a un acord per desbloquejar-los a l’estiu. S’han donat de termini fins al 31 de juliol, últim dia del període de sessions de la Cambra catalana. Això significa que, per no anar amb presses, el Govern hauria de presentar la llei a principis de juny, aquesta vegada sí, amb l’aval d’ERC. Això dona uns dos mesos a les dues parts per arribar a l’acord.
Només qüestions que depenguin de la Generalitat
El Govern vol centrar les converses només en qüestions que depenguin de la Generalitat o, en tot cas, de la majoria del Parlament per no quedar de nou supeditats a condicions que no estan a les seves mans fer complir. El procés no sembla senzill, atès el protagonisme que Oriol Junqueras ha atorgat a la recaptació d’impostos per part de l’Agència Tributària de Catalunya i els mateixos pactes que el PSC va segellar en aquesta matèria per a la investidura d’Illa.
No obstant, el que dona per fet aquesta vegada l’entorn del president és que, ara sí, s’entrarà a discutir partides pressupostàries amb la vocació d’arribar a un pacte, mentre que les qüestions relacionades amb el finançament transitaran en paral·lel. Tenen3.000 milions d’euros de marge per encaixar les prioritats d’ERC, així com les mesures per donar resposta a l’impacte econòmic del conflicte del Pròxim Orient.
No és casual, fan notar, que en el comunicat conjunt de la setmana passada per concedir-se més temps es posés negre sobre blanc que l’objectiu d’aquesta pròrroga és «negociar per aprovar uns pressupostos» abans del 31 de juliol. És a dir, que el Govern entén que hi ha un compromís implícit d’ERC d’acabar donant el seu ‘sí’, per més que els mateixos implicats reconeixen que no està garantit que s’arribi a bon port. En tot cas, la seva pretensió és posar fil a l’agulla al més aviat possible perquè no volen trobar-se amb la pressió del calendari.
Així que l’Executiu buscarà que els republicans no tardin a posar sobre la taula les seves reclamacions per quadrar-ho tot, conscient que caldrà suplir la recaptació de l’IRPF amb altres gestos que suposin avenços en autogovern. Continuar musculant la hisenda catalana amb iniciatives que depenguin del Govern és, precisament, un dels assumptes que estan en discussió des de fa setmanes, tot i que ERC no va considerar al seu dia que fos suficient per oblidar-se de l’IRPF.
Illa dona per descomptat que hi haurà reivindicacions significatives en matèria d’infraestructures, educació i habitatge i està disposat a fer cessions, tot i que hi ha consellers que adverteixen que els Comuns ja s’han emportat bona part del pastís. De fet, davant la perspectiva de tenir quatre mesos més per davant, el grup de Jéssica Albiach ja ha aixecat la mà per fer notar que també voldran ficar-hi cullerada i renegociar per no quedar apartats del focus.
De la nevera al rentaplats
Una de les incògnites de la negociació tornarà a ser l’IRPF. ERC ha acceptat que la recaptació d’aquest impost per part de la Generalitat ja no sigui una línia vermella que pugui paralitzar-ho tot, però exigeix que el Govern posi sobre la taula una «alternativa igual o millor». Per exemplificar-ho, Junqueras ha encunyat la metàfora de la nevera: «Si vas a una botiga i pagues una nevera i després no te la donen, molt content no estaràs», va dir dijous.
El líder d’ERC considera que el seu partit ja va pagar al seu dia votant a favor de la investidura d’Illa –agost del 2024– i que a canvi havia de rebre una nevera –l’IRPF– que mai ha arribat. Els republicans s’obren al fet que, si no pot ser una nevera, sigui un rentaplats, però avisen que no es quedaran amb les mans buides. El que no han volgut precisar és quin electrodomèstic volen, ja que consideren que complicaria la negociació tot just començar.
A l’agost es compliran dos anys des que Illa va arribar al capdavant de la Generalitat i encara no ha aconseguit aprovar uns comptes. La idea és que aquest segon aniversari arribi amb els pressupostos acabats d’aprovar pel Parlament. El Govern i ERC han guanyat temps per tornar a negociar, però ningú assegura que aquesta vegada el desenllaç sigui diferent.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques