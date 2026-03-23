La quarta reforma de la Constitució agafa velocitat
La iniciativa perquè Formentera tingui un senador propi podria arribar al Senat aquest mes
Miguel Ángel Rodríguez
Sense fer gaire soroll, la quarta reforma de la Constitució està agafant velocitat i podria materialitzar-se en menys d’un mes. La iniciativa per reformar la carta magna amb l’objectiu que Formentera tingui un senador propi i deixi de compartir-lo amb Eivissa es debatrà aquesta setmana al Congrés mitjançant un procediment abreujat i després només haurà de superar el tràmit del Senat, cosa que sol tardar uns quants dies. No obstant, una disputa sobre si a la Constitució hauria de posar Ibiza o Eivissa podria retardar-ho tot i, fins i tot, engegar-ho a rodar.
L’estiu del 2004, els habitants de Formentera van celebrar com un èxit que el seu ajuntament reclamés poder tenir un senador propi. No obstant, des d’aquella primera reivindicació han hagut d’esperar prop de 22 anys perquè la reforma s’encarrili. Després que a principis de febrer el Congrés acceptés tramitar la proposta enviada pel Parlament balear per retocar la carta magna, el ple de la Cambra baixa va acordar la setmana passada que el debat es realitzarà en lectura única, sense passar per comissió. Així, tret de sorpresa, aquesta setmana el Congrés remetrà la iniciativa al Senat.
Els partits del Govern, PSOE i Sumar, i tots els seus socis –ERC, Junts, EH Bildu, PNB, Podem, BNG i Coalició Canària– van recolzar fer servir aquest procediment abreujat, utilitzat en les tres modificacions anteriors de la Constitució. El PP, que no va voler explicar el sentit del seu vot, es va abstenir i només Vox es va mostrar en contra d’accelerar els temps, al·legant que altres partits havien presentat altres esmenes a la carta magna. No obstant, l’acord tàcit és que no es doni el vistiplau a cap d’aquestes propostes i es limiti tot només a la qüestió de Formentera.
La Constitució estableix al seu article 69.3 que, a les províncies insulars, cada illa o agrupació que tingui cabildo o consell insular constituirà "una circumscripció a efectes d’elecció de senadors". Així, la carta magna diu que a "Eivissa-Formentera" li correspon un senador, cosa que obliga les dues illes a compartir representant.
Així doncs, la proposta és eliminar aquest guió perquè els més d’11.000 formenterencs puguin elegir el seu propi senador. No obstant, hi ha un petit detall que podria frenar la reforma o fins i tot tirar-la per terra. En el text que s’està tramitant posa "Eivissa", en lloc d’Ibiza. Els populars ja han presentat una esmena, que es debatrà dijous vinent, perquè el topònim estigui en castellà i no en català. Fonts socialistes apunten que el més segur sigui que no li donin suport i mantinguin la redacció actual.
A l’espera del Senat
El problema és que és necessari el vot favorable per part dels dos partits perquè la iniciativa arribi al vistiplau de tres cinquens de la Cambra que requereix una reforma constitucional. Així, o els socialistes accedeixen al Congrés a acceptar Ibiza o els populars donen el vistiplau al text aquesta setmana i al Senat ja fan ús de la seva majoria absoluta per modificar-ho. No obstant, serà llavors quan el PSOE hagi de decidir què fa.
