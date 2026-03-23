Votació al Congrés
Els Comuns criden a defensar al carrer el decret d’habitatge amb una «gran mobilització»
Emplacen Junts a tenir «responsabilitat humanitària» per convalidar la pròrroga dels lloguers i s’obren a negociar compensacions per als petits propietaris
Sara González
Els Comuns criden a pressionar des del carrer perquè el decret sobre habitatge que prorroga els contractes de lloguer no decaigui quan sigui votat d’aquí a uns 25 dies al Congrés. El portaveu de la formació i diputat a Madrid, Gerardo Pisarello, ha reclamat que es convoqui una «gran mobilització» que reforci les mesures que van ser aprovades divendres pel Consell de Ministres després que Sumar mantingués un pols amb el PSOE perquè fossin incloses.
«Els drets s’han de conquerir. Necessitem una mobilització que permeti consolidar el que ja està incorporat al BOE», ha advertit el dirigent, que ha subratllat que, en tot cas, el decret està en vigor i que, per tant, ja es pot aplicar perquè s’allarguin dos anys més els contractes de lloguer. Queden per davant més de tres setmanes per a la seva convalidació al Congrés, per la qual cosa els Comuns demanen que s’aprofiti aquest temps per executar-lo abans que corri el risc de ser tombat, alhora que esgotaran els terminis per intentar assegurar la majoria suficient perquè es mantingui.
Pressió a Junts
I és que, per a la seva continuïtat, necessita els vots de partits com Junts, que fins ara s’ha oposat a les mesures proposades en matèria d’habitatge amb l’argument que perjudiquen els petits propietaris. Pisarello ha remarcat que estan en joc mig milió de contractes, 150.000 d’ells a Catalunya, de famílies que, algunes, «potser són votants de Junts», per la qual cosa ha defensat que no es tracta d’una mesura «partidista». Per això ha reclamat als postconvergents «responsabilitat per raons humanitàries» i ha oferit diàleg per negociar «compensacions» als petits propietaris perquè l’objectiu, ha insistit, és «impedir l’especulació» dels grans tenidors i fons d’inversió.
Però més enllà de la negociació en l’àmbit polític, Pisarello ha insistit en la necessitat que les entitats socials i sindicats es manifestin al nivell que ho han fet els mestres a Catalunya per exercir pressió. «Fem una crida nacional. Si ha passat en matèria educativa, que passi en matèria d’habitatge davant la gran onada especulativa brutal que es pot produir arran de la guerra a l’Iran», ha insistit.
Precisament, els Comuns han recordat que en el suplement de crèdit que s’ha aprovat a Catalunya per trampejar la situació sense pressupostos ja s’hi inclouen mesures com l’increment de les ajudes als lloguers. Sí que han esquivat precisar que reobrir la negociació amb els mestres, els sindicats majoritaris dels quals continuen en peu de guerra amb el Govern, hagi de ser una condició per aprovar els comptes ara que s’han donat més temps per intentar assegurar el «sí» d’ERC.
