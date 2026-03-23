SUMAR
Yolanda Díaz anima els inquilins a demanar la pròrroga de lloguer abans que decaigui el decret: "En 30 dies salvarem molts éssers humans"
La vicepresidenta segona assegura que apuraran fins a "l'últim dia" per votar-lo al Congrés: "Si les tres dretes el volen tombar, que el tombin"
La dirigent de Sumar assegura que la caiguda del decret al Congrés "no és responsabilitat del Govern d'Espanya"
Ana Cabanillas
Yolanda Díaz assumeix que el decret d'habitatge que conté la pròrroga dels contractes de lloguer decaurà en la votació al Congrés davant el rebuig de PP, Vox i Junts, però recorda que el decret "ja està en vigor" i anima els inquilins a demanar la pròrroga abans que decaigui, anticipant que el Govern portarà la votació a "l'últim dia" que estigui en vigor. "Durant 30 dies -el temps que els decrets estan en vigor abans que decaiguin- hem salvat molts éssers humans", es va felicitar.
"Demano a la ciutadania que estigui en aquestes condicions que insti a la pròrroga del contracte d'arrendament, això és l'important", va defensar en una entrevista a RNE. "Que després les tres dretes el volen tombar, que el tombin, però els sortirà car", va continuar. La dirigent de Sumar defensa així que la pròrroga de contractes de lloguer està en vigor i en plenes condicions fins que el tombin al Congrés. En cas que caigui en la votació parlamentària, Díaz ha avançat que "no és responsabilitat del Govern d'Espanya".
Aquestes declaracions arriben tres dies després de l'episodi viscut divendres passat al Consell de Ministres extraordinari, on els cinc ministres de Sumar van donar plantó a la cita a menys que s'incloguessin les seves exigències en matèria d'habitatge, amb la prohibició dels desnonaments i la pròrroga dels contractes de lloguer durant 2026 i 2027.
L'argument del PSOE per rebutjar la seva inclusió és que no volia posar en risc el paquet de mesures anticrisi, davant el previsible rebuig de Junts i PNB a les mesures sobre habitatge. Després de retardar-se més de dues hores l'inici de la reunió, Sumar i PSOE van pactar finalment aprovar aquestes peticions en un segon decret, separat del pla anticrisi amb mesures per pal·liar els efectes de la guerra de l'Iran.
Ara com ara, aquest decret no té aparença de tirar endavant davant el rebuig de Junts a donar-li suport. Aquest cap de setmana, el seu secretari general, Jordi Turull, es va oposar a aquesta mesura en considerar que "ofega" els petits propietaris. El Congrés haurà de convalidar mitjançant votació aquests dos decrets.
"Fins a l'últim dia"
Aquest dijous anirà el pla anticrisi del Govern, mentre el segon no anirà "fins a l'últim dia"; com ha expressat Díaz a RNE. Els 30 dies des de la publicació del decret al BOE culminen diumenge 19 d'abril, de manera que és previsible que la votació es porti al dijous 16 d'abril. Fins aleshores, Díaz demana als inquilins que sol·licitin la pròrroga.
El decret publicat dissabte al BOE permet prorrogar durant dos anys els contractes d'arrendament de l'habitatge habitual que expirin abans del 31 de desembre de 2027. A més, estableix una limitació extraordinària de l'actualització anual de la renda del 2%, encara que si l'arrendador no és "gran tenidor", aquesta s'haurà de dur a terme amb acord entre les parts.
"El decret està en vigor", ha defensat en nombroses ocasions la vicepresidenta segona, a RNE. "Demano a totes les persones que estan en aquestes condicions que instin la pròrroga del contracte d'arrendaments, que ja està en vigor", va insistir. "Perquè si no és així, els poden revalorar el seu contracte del 20, 30 o 40, o fins i tot 50%", va advertir.
Advertida que és previsible que el decret caigui al Congrés, Díaz li va restar importància: "El que vostè vulgui, però durant 30 dies hem salvat molts éssers humans que ho estan passant malament", va insistir. "Si després les tres dretes volen colpejar, que ho expliquin, però no és responsabilitat del Govern d'Espanya, que divendres va aprovar un reial decret".
En aquest punt, Díaz va cridar a la mobilització de partits i sindicats. "Demano a sindicats d'inquilins, feministes, ecologistes, a totes les formacions polítiques que es mobilitzin, perquè el que no pot ser és que aquesta mesura, estant en guerra, sigui tombada en trenta dies. Avui està en vigor", va voler recordar.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques