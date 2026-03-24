Almenys vuit morts i 77 ferits a l’estavellar-se un avió militar a Colòmbia
La nau de la Força Aèria, amb 114 soldats a bord, es va estavellar tot just enlairar-se a la regió de Putumayo, a uns 600 quilòmetres de Bogotà
Abel Gilbert
Un avió Hèrcules de la Força Aèria Colombiana (FAC) que transportava més de 114 soldats de l’Exèrcit i 11 tripulants es va accidentar ahir pocs minuts després d’enlairar-se de l’aeroport de Puerto Leguízamo, al departament de Putumayo (sud), a uns 600 quilòmetres de Bogotà. "Amb profund dolor informo que un avió Hèrcules de la nostra @FuerzaAereaCol va tenir un tràgic accident mentre s’enlairava de Puerto Leguízamo (Putumayo), quan transportava tropes de la Força Pública", va informar el ministre de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sense confirmar el nombre de víctimes. El governador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina Acosta, va revelar que es van registrar vuit morts que ahir encara no havien sigut identificats. Quinze persones es trobaven en estat crític. "Fins al moment hi va haver 77 ferits a l’hospital, 43 persones per establir el seu estat", va informar el president Gustavo Petro.
Segons van informar els mitjans de premsa de la capital, el C-130H Hèrcules iniciaria una operació en una zona de conflicte marcada per la presència dels romanents de les guerrilles relacionades amb el narcotràfic. A bord hi havia tres pilots. Equips de rescat i unitats militars es van desplaçar immediatament a l’àrea per atendre l’emergència.
Segons els reports preliminars, viatjaven tres pilots de soldats. En els vídeos de l’accident es veu una fumarada i el pànic dels habitants de la zona.
La nau havia sigut fabricada per la companyia nord-americana Lockheed Martin i tenia quatre motors turbohèlix Allison T56-A-15, cosa que li permetia arribar a velocitats de fins a 592 quilòmetres per hora sense perdre estabilitat. Podia enlairar-se amb un pes màxim de 70.300 quilograms.
"Es van activar tots els protocols d’atenció per a les víctimes i les seves famílies, així com les investigacions corresponents per establir les causes de l’accident", va dir Sánchez. "És un esdeveniment profundament dolorós per al país." El ministre va demanar als mitjans evitar especulacions sobre les raons del sinistre mentre avancen les verificacions oficials en terreny.
Els desastres aeris han afectat principalment l’aviació privada, de càrrega i militar de Colòmbia en els últims anys. El gener del 2026, un avió de Satena va deixar 15 morts a Norte de Santander. Els accidents en zones muntanyoses i selvàtiques, sovint lligats a fallades tècniques o meteorologia adversa, se succeeixen amb freqüència. Es van reportar 34 sinistres el 2022 i un alt volum d’incidents entre 2024-2025.
Sinistre als Estats Units
D’altra banda, una col·lisió entre un avió i un vehicle de bombers en una pista de l’aeroport LaGuardia de Nova York va causar ahir dos morts i va obligar a suspendre el tràfic aeri a la terminal. A més, hi va haver múltiples ferits, entre els quals dos policies i quatre bombers greus. S’investiguen les circumstàncies en les quals es va produir el sinistre.
L’Administració Federal de l’Aviació nord-americana (FAA) va anunciar el tancament de la terminal i va advertir que possiblement seria "estès" a la resta de les instal·lacions portuàries.
Segons la plataforma de rastreig de vols FlightRadar24, un avió d’Air Canada Express "va col·lidir amb un vehicle de rescat i combat d’incendis" a l’aterrar.
L’aparell, un CRJ-900 operat per Jazz Aviation, el soci regional de l’empresa canadenca, havia partit de Mont-real, segons FlightRadar24.
