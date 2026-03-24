Brussel·les urgeix els països de la UE a omplir els seus dipòsits de gas
En un moment amb les reserves més baixes de l’habitual, la Comissió insta a prevenir problemes de subministrament per a l’hivern
Beatriz Ríos
La Comissió Europea va demanar ahir als governs de la Unió Europea que omplin els seus dipòsits de cara al pròxim hivern per evitar problemes de subministrament i fer front a la pressió del mercat, com a conseqüència del conflicte a l’Orient Mitjà, tot i que no creu que la seguretat energètica del bloc estigui en joc.
La crisi a l’Orient Mitjà ha agafat bona part dels països de la UE amb les seves reserves de gas més baixes de l’habitual. Tot i que la crisi energètica per a Europa no és tant una qüestió de subministrament sinó de cost. Els països del bloc importen el 64% del gas que consumeixen dels Estats Units, mentre que el gas qatarià amb prou feines arriba al 4% de les importacions.
Volatilitat
No obstant, els atacs contra instal·lacions a Qatar han disparat els preus en un mercat cada vegada més volàtil. El preu del gas va arribar ahir als 61 euros, molt lluny dels gairebé 300 que van arribar a registrar-se el 2022. A ulls de Brussel·les, "una preparació oportuna i coordinada" serà clau per garantir el reabastament de cara al pròxim hivern.
"Estem molt més ben preparats que el 2022 gràcies a les decisions polítiques col·lectives, els esforços coordinats de diversificació i el desplegament accelerat d’energia de producció nacional", va dir en un comunicat el comissari d’energia, Dan Jorgensen. Alhora, el danès va reconèixer que l’exposició de la UE a la volatilitat del mercat global "és evident".
Jorgensen va cridar els governs a preparar-se de cara a l’hivern. Omplir els dipòsits "al més aviat possible" permetrà al bloc beneficiar-se de més marge per adaptar-se a la pressió del mercat, va argumentar el comissari. "És fonamental que fem tot el possible per protegir els nostres ciutadans i empreses", va dir.
En una carta enviada als governs divendres passat i a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, Jorgensen va cridar els països a començar a omplir les reserves per "beneficiar-se d’un període d’ompliment més llarg". El comissari va defensar que això permetrà "adaptar-se a les circumstàncies del mercat" i evitar "les presses de final d’estiu per omplir els emmagatzematges".
Alhora, Brussel·les va oferir certa flexibilitat als governs a l’hora d’omplir els seus dipòsits. Jorgensen va animar els països del bloc a fer ús de la flexibilitat que ofereix la legislació europea sobre emmagatzemament de gas, que exigeix arribar al 90% entre l’octubre i el desembre.
En la missiva, el comissari va recordar als Vint-i-set que, quan les condicions per omplir els dipòsits subterranis de gas són "difícils", els governs tenen cert marge per desviar-se de l’objectiu. Jorgensen va convidar els països del bloc a reduir el seu objectiu al 80%.
Les reserves europees se situen en el 28,4%, el seu nivell més baix des que el 2022, a causa de la crisi energètica derivada de la guerra d’Ucraïna, la Comissió Europea va impulsar una normativa reforçada per assegurar-se que els països arribaven als successius hiverns amb els magatzems plens. En el cas espanyol, les reserves estan en el 55,4%, un de les taxes més altes, juntament amb Portugal (82,37%) i Polònia (46,40%). En el costat contrari, hi ha els Països Baixos (6,35%), Suècia (14,59%), i Croàcia (16,76%).
