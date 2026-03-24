Acord comercial
Carn i terres rares per a Europa, cotxes per a Austràlia: claus del nou pacte comercial de la UE
El pacte eliminarà els aranzels que fins ara han posat barreres al comerç i dispararà les exportacions europees fins a un 33% durant la pròxima dècada
Carles Planas Bou
Després de gairebé una dècada d’intenses negociacions, la Unió Europea i Austràlia han tancat aquest dimarts un «ambiciós» acord comercial que reduirà els aranzels i dispararà la inversió entre els dos blocs, un pacte que certifica l’interès mutu per obrir noves portes al comerç que redueixin la seva dependència dels Estats Units.
Des de l’òptica d’Europa, el pacte alliberarà immediatament el gravamen que pesa sobre gairebé el 98% les exportacions de les seves mercaderies a l’illa continent, que el 2025 van concentrar un valor de 37.000 milions d’euros. Això suposarà un estalvi per als exportadors dels 27 de més de 1.000 milions d’euros en drets de duana, segons ha informat la Comissió Europea.
El desbloqueig aranzelari podria disparar les exportacions fins a un 33% durant la pròxima dècada, disparant el seu valor fins a arribar als 17.700 milions d’euros anuals. Aquest escenari suposa un important benefici per a tota mena de productes fabricats o elaborats tant a la UE. Són els següents:
L’acord elimina els aranzels del 5% que graven automòbils, camions i peces de vehicles de motor de la UE. Brussel·les calcula que això podria augmentar en fins a un 52% la comercialització de cotxes, motos i altres vehicles motoritzats. Això suposa una gran notícia per a la influent i estratègica indústria automotriu europea, capitanejada per gegants empresarials com Grup Volkswagen, Stellantis, Grup Renault o Grup BMW.
El tractat comercial beneficiarà les exportacions d’aliments i begudes de la UE. Amb la seva entrada en vigor s’eliminaran els aranzels del 5% que afecten productes de gran volum d’exportació com són el vi, la xocolata, la pasta, les begudes alcohòliques, les galetes o les hortalisses en conserva. Altres productes gravats amb un 10%, com els formatges, veuran com es redueixen les seves barreres aranzelàries després d’un breu període de transició. La UE calcula que l’acord catapultarà fins a un 48% la venda de productes lactis.
Una de les potes més estratègiques del nou pacte comercial és la que garanteix a la UE l’accés a les matèries primeres que Austràlia acull al seu subsol. Es tracta de minerals com la bauxita (alumini), el ferro, el liti, l’urani, l’or o les anomenades terres rares que són crucials per al desenvolupament econòmic i per a la fabricació de tecnologia civil i militar, des dels cables de fibra òptica a les bateries elèctriques.
Al protegir les cadenes de subministrament, la UE aconsegueix una estabilitat davant crisis econòmiques o geopolítiques «sobtades» que permet que el mercat sigui «més predictible i fiable» per a les empreses europees, indica el bloc en un comunicat. A més, el pacte compta amb clàusules de medi ambient per garantir que aquestes matèries s’extreuen de forma sostenible.
