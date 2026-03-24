Catalunya ofereix bonificacions de l’1,5% en interessos a autònoms i empreses
Illa anuncia que el Govern mobilitzarà un paquet d’ajudes de 400 milions per fer front a l’impacte de la guerra / "No és el moment d’intentar treure rèdits polítics", afirma el president
Cristina Buesa
El Govern aprovarà avui un primer paquet d’ajudes de 400 milions per pal·liar els efectes de l’esclat de la guerra a l’Iran en empreses i particulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va detallar ahir que consistirà en 40 mesures que pretenen ampliar el pla de protecció impulsat pel Govern d’Espanya la setmana passada davant l’impacte econòmic del conflicte internacional a l’Orient Mitjà.
Illa va remarcar que es tracta d’un paquet inicial que s’"ampliarà segons l’evolució de l’impacte del conflicte" a la zona i va insistir que l’Executiu català actuarà "sempre al costat de la ciutadania i dels sectors productius perquè no paguin l’extraordinari i injust error que aquesta guerra representa per a tothom". El màxim responsable del Govern va fer aquest anunci en el Gran Encuentro Expansión Catalunya, a Barcelona.
El pla s’articula entorn de tres grans objectius: protegir el poder adquisitiu de les famílies i dels treballadors, salvaguardar el teixit productiu i accelerar la transició energètica. "Hem d’actuar amb la màxima unitat i consens per ser més forts i efectius", va remarcar Illa en el seu discurs, després de lloar l’actitud d’Europa i del president Pedro Sánchez en aquesta crisi, confrontant-se amb el president Donald Trump.
L’eix central del pla, amb un pressupost de 216 milions, es dirigeix al teixit empresarial, però amb una condició ineludible: totes les ajudes i els finançaments públics quedaran lligats al manteniment dels llocs de treball. Entre les novetats destaca l’ampliació de línies de crèdit de l’Institut Català de Finances (ICF), com la Línia Aranzels-Orient Mitjà amb bonificacions de fins a l’1,5% en interessos, i una nova línia ICF-Agroliquiditat per cobrir necessitats de tresoreria i inversions en el sector agroalimentari.
Es creen convocatòries específiques per a la internacionalització, la descarbonització industrial i el suport als exportadors, condicionades a no retallar ocupació. S’impulsen exempcions temporals en impostos sobre emissions per a vehicles de transport i en taxes pesqueres durant nou mesos.
Alimentació i energia
El pla reserva fins a 30 milions per protegir les famílies vulnerables, amb una línia oberta d'ajudes d'emergència i reforç als serveis socials municipals per cobrir alimentació i subministraments bàsics. Es preveu una inversió més elevada en transport públic davant la previsible fugida del vehicle privat per l'alça del combustible i una revisió de costos en transport escolar.
El tercer eix del paquet, dotat amb 154 milions d'euros, busca accelerar la transició energètica per avançar en l'autonomia de Catalunya, en un context marcat per la volatilitat dels preus i la dependència exterior. Les mesures s'estructuren a través de crèdits ICF per a les renovables, l'impuls al biogàs, la simplificació de llicències d'autoconsum i el desplegament de punts de recàrrega elèctrica. En transports, s'agilitaran els pagaments als operadors i es monitoritzarà l'evolució de preus del combustible.
El Govern preveu aprovar aquest primer paquet en el Consell Executiu d'avui, en espera del seu desenvolupament i possibles ampliacions en funció de l'evolució econòmica. Es crea una Comissió Interdepartamental i un grup de treball entre Consum i Competència per vigilar pujades de preus i evitar que es traslladin íntegrament als consumidors.
Després de l'esclat del conflicte a l'Orient Mitjà, el Govern va anunciar que donaria resposta a les possibles conseqüències econòmiques. El president ha reunit aquestes setmanes els grups parlamentaris, les patronals i els sindicats per compartir les mesures que cal posar en marxa, que serien complementàries a les que adoptin la Unió Europea i el Govern central.
Intervenció a l’habitatge
Davant aquesta situació, Illa va tornar a apel·lar a la unitat i a la responsabilitat dels governs i dels partits de l'oposició: "No és el moment d'intentar treure rèdits polítics, és el moment de pensar en el conjunt del país". Aquesta responsabilitat la va exigir a les grans empreses i al sistema financer, als quals va advertir que no és el moment de "buscar beneficis extraordinaris", sinó d'actuar en favor de l'interès general i del bé comú.
El president va justificar que el Govern intervingui davant d'una situació excepcional com l'actual en què "el mercat pateix una alteració i no funciona correctament", per garantir la seguretat i els drets dels ciutadans i les empreses. "Intervenció necessària que ningú discuteix", va continuar Illa, que va dir que el mateix criteri segueix l'Executiu central en relació amb l'accés a l'habitatge, una cosa que creu que és una obligació dels governs.
Sobre la guerra a l'Iran, va valorar que la "demostració militar" dels Estats Units i Israel pot no ser interpretada com una mostra de fortalesa, sinó el contrari, i va aplaudir la reacció de la UE i el lideratge del Govern espanyol. Va dir que el Govern català comparteix aquesta posició i, sobre l'anunci de Trump de posposar cinc dies els atacs a centrals elèctriques després de "converses molt bones" amb l'Iran, va confiar que es consolidi aquesta situació i hi hagi una desescalada definitiva del conflicte.
