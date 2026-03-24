Defensa preveu un "enorme risc d’enquistament"
La ministra Robles advoca per una "desescalada" i qualifica també d’"inacceptable" la situació al Líban
Juan José Fernández
La previsió que en aquest moment manegen en Defensa sobre la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran és d'"enorme risc que s'enquisti". És l'expressió que ha utilitzat la ministra de Defensa, Margarita Robles, per descriure la situació que li han transmès, tant de previsions de l'OTAN com, sobretot, també dels militars espanyols destacats en la defensa amb míssils Patriot als voltants de la base aèria turca d'Incirlik. "El nivell de llançaments de míssils que hi ha cada dia és molt elevat, i evidentment molts s'intercepten, però hi ha una preocupació sobre el fet que hi continua havent "una capacitat missilística i de drons molt important", ha dit Robles referint-se a l'escenari de la guerra de l'Iran. En conseqüència "hi ha una preocupació que la situació es pugui enquistar".la titular de Defensa, que va destacar que la missió que desenvolupen els 150 militars que serveixen a les dues llançadores "en aquest moment és una feina essencial, perquè el nombre de trets de míssils balístics, de míssils de creuer i drons és molt important".La titular de Defensa ha mantingut una conversa per videoconferència amb els comandaments de la bateria Patriot desplegada per l'Exèrcit a Turquia per encàrrec de l'OTAN. Robles ha destacat que la missió que estan desenvolupant els 150 militars que serveixen a les dues llançadores "en aquest moment és una feina molt difícil, una feina essencial, perquè el nombre de trets de míssils balístics, de míssils de creuer i drons és molt important. Hi ha una mitjana molt elevada cada dia".
Els militars de la bateria Patriot espanyola comparteixen feina de defensa de la base amb turcs, nord-americans i polonesos. "La situació els preocupa, no és fàcil, i el que ens transmeten és que es pot enquistar. El nivell de trets de míssils és considerable", ha insistit la ministra.
Segons la informació que ha rebut Robles, els míssils que ara estan sovintejant a l'escenari de la guerra de l'Iran –que inclou tota la península Aràbiga, el golf Pèrsic, el mar Roig i el Mediterrani oriental, són de mig abast, però l'Iran conserva "capacitat per construir míssils i sobretot drons –ha explicat–. Tot i que s'intercepten, hi pot haver el risc que no s'interceptin. A més, les possibilitats de llançament no són només des de l'Iran, també des de zones controlades per proxys". Des del 4 de març, la bateria espanyola ha participat en la neutralització de tres míssils balístics iranians dirigits contra la base aèria d'Incirlik. "És una missió OTAN, amb una part secreta", ha advertit Robles.
Ha fet aquesta previsió la ministra de Defensa durant una visita que aquest dilluns ha portat a terme el Comandament d'Artilleria Antiaèria de l'Exèrcit. Robles ha repetit, en una trobada amb periodistes, la seva condemna de la guerra de l'Iran. "Jo crec que l'actuació del president Trump ens ha ficat a tots en una guerra que no té cap sentit, una guerra molt dura, que està causant aquests vaivens econòmics –ha dit–, però no ens podem oblidar de les vides humanes: està morint molta gent". cal exigir una desescalada, que es torni a les vies diplomàtiques.
Robles ha expressat la seva inquietud per la situació al Líban. "Les dades d'avui continuen sent les dades d'una enorme preocupació. Israel ha dit que vol fer del Líban la nova Gaza, que vol conquerir la meitat. Crec que és inacceptable també aquesta invasió del Líban". Margarita Robles ha descartat que sigui sobre la taula de Defensa una evacuació de militars espanyols cascos blaus del Líban. "És una decisió que ha de prendre Nacions Unides –ha dit–, i creiem que [els cascos blaus] estan fent un paper molt important". Tampoc contempla que els EUA abandonessin les bases de Rota i Morón, en les quals operen conjuntament amb Espanya.
