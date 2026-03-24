Els socis de Sánchez mantenen en suspens el decret sobre la guerra
Junts, EH Bildu, el PNB i el BNG augmenten la pressió i no aclareixen què faran en la votació prevista per dijous
Miguel Ángel Rodríguez
La seguretat amb què Pedro Sánchez va assegurar que el reial decret amb mesures davant la guerra a l’Iran tiraria endavant s’està trobant de cara amb una realitat parlamentària una mica diferent. Quan falten dos dies perquè es voti, aquest dijous, la majoria dels seus socis continuen sense confirmar els seus vots a favor de l’escut social, elevant la pressió sobre l’Executiu. Tan sols ERC ha deixat clar que donarà suport al text i Podem que s’abstindrà. No obstant, davant la incògnita de què faran la resta dels aliats s’obre un camí amb els dubtes que té el PP que, de moment, no ha tancat la porta a donar un sí al reial decret.
"Hi ha, entenc, una majoria per a la convalidació d'aquest paquet de 5.000 milions", va asseverar el president del Govern divendres passat després de la tensa reunió del Consell de Ministres en la qual es van aprovar dos decrets, un amb rebaixes fiscals i ajudes, principalment, i un altre amb la pròrroga dels lloguers durant dos anys. Sánchez va donar per descomptat que el primer d'ells, que l'Executiu té intenció que es debat al Congrés aquest dijous, comptarà amb tots els recolzaments necessaris.
Topar preus
No obstant, només estan assegurats els 'sís' del PSOE i Sumar, els dos partits del Govern, i el d'ERC. El portaveu dels republicans, Isaac Albert, ha assegurat aquest dilluns que la seva formació està pendent d'"alguna confirmació i de com s'acabarà redactant" el reial decret, però que veuen positiu que moltes de les propostes enviades a l'Executiu fossin "majoritàriament acceptades". Podem, per la seva banda, s'abstindrà. Fonts morades expliquen que les baixades d'impostos no són la "via" correcta i demanen limitar els preus.
Amb ERC en el 'sí', Podem en l'abstenció i Vox en el 'no', ja que sempre rebutgen les iniciatives del Govern, l'Executiu necessita el suport de la resta dels seus socis – Junts, EH Bildu, PNB i BNG – per tirar endavant les mesures. Tots aquests partits s'estan fent de pregar, evitant aclarir la seva posició i elevant la pressió sobre l'Executiu davant un reial decret que no ha acontentat per complet cap formació. Caso a part és el segon reial decret que, de moment, no té data prevista per a la seva convalidació.
La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha explicat que han d'"analitzar bé la lletra petita" abans de prendre una decisió. Tot just conèixer-se les mesures, els postconvergents van treure pit d'haver forçat l'Executiu a acceptar les seves propostes. No obstant, els de Carles Puigdemont són reticents a confirmar el sentit del seu vot fins a l'últim minut, cosa que els dona més marge de negociació. Tampoc el PNB ha dit què farà. Els jeltzales veuen amb bons ulls el text, però fonts del partit expliquen que ha de ser la direcció nacional qui prengui la decisió en els pròxims dies.
En els socis de l'esquerra és on més enuig va produir les rebaixes impositives incloses al reial decret. EH Bildu va assegurar que el plantejament és "injust" i que només permetrà que les grans empreses es continuïn enriquint. No obstant, no es van oposar a la convalidació del text. Fonts de la formació abertzale expliquen que continua sense haver-hi novetats. També la portaveu nacional del BNG, Ana Pontón, ha considerat el text "insuficient", condicionant el vot del seu diputat a una negociació amb l'Executiu.
La via de l'anomenat bloc d'investidura no és l'única que té oberta el Govern. Com ha passat en anteriors crisis, el PP també podria recolzar el text. Aquest cap de setmana, el vicesecretari d'Economia del PP, Alberto Nadal, explicava en una entrevista a EL PERIÓDICO que Sánchez ha "assumit" alguna de les principals propostes que els populars havien plantejat davant les conseqüències del conflicte bèl·lic, tot i que consideren que arriben tard. Tot i així, els conservadors prefereixen no revelar què faran en la votació de dijous vinent. Així, Sánchez té cert marge per jugar, una vegada més, amb l'aritmètica parlamentària.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques