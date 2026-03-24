Esquerra replica a Illa que la idea de densificar els barris no és la solució
Els Comuns, el PP i Junts també carreguen contra una proposta que creuen que el president es va treure de "la màniga"
Quim Bertomeu
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va obrir el debat sobre com replantejar les ciutats i pobles de Catalunya per afrontar el repte de l'accés a l'habitatge. Ho va fer el cap de setmana en una entrevista amb EL PERIÓDICO en què va apostar per "canviar el paradigma urbanístic" i augmentar la densitat d'habitatges. Idea que va causar un rebuig generalitzat de l'oposició.
"Vivim ja en ciutats densificades i amb pressió alta. Barcelona té una densitat equiparable a Calcuta (Índia)", va dir ahir el portaveu d'ERC, Isaac Albert.Per exemple ERC, un dels dos socis parlamentaris del Govern, aquest dilluns ja ha dit que no ho veu gens clar perquè considera que els índexs de densitat actuals ja són massa alts. "Vivim ja en ciutats densificades i amb pressió alta. Barcelona té una densitat equiparable a Calcuta (Índia)", ha dit el portaveu dels republicans, Isaac Albert. Els republicans temen que aquesta aposta acabi derivant en els "polígons d'habitatges" que es van construir a Catalunya en la dècada dels 50 del segle XX per donar resposta a la immigració que va arribar de la resta de l'Estat. Per al partit de Junqueras cal evitar els "errors del passat", ja que aquest model va generar "problemes de prestació de serveis i fins i tot de convivència".
Per als Comuns, els altres socis del Govern, la prioritat és augmentar el parc públic i assequible amb unes "mínimes condicions". La diputada Susanna Segovia va recordar que ja està establerta per llei la mida que han de tenir els pisos en funció de la quantitat de persones que hi viuran i que la ubicació dels habitatges ha de tenir en compte la garantia d’equipaments públics. "Tampoc es poden treure de la màniga el tema de la densitat quan ja tenim un problema en alguns municipis", adverteix.
La proposta de Salvador Illa també va sorprendre i va generar crítiques en altres partits de l'oposició. En declaracions a aquest diari, la diputada de Junts Judith Toronjo va lamentar que el president Illa tingui una visió només "centrada en Barcelona i la seva àrea metropolitana". La postconvergent va assegurar que aquesta zona de Catalunya ja és de les "més denses d'Europa" i va apostar per un "equilibri territorial" i també per millors connexions. "Els problemes d'habitatge són reals, però és necessari garantir serveis de qualitat i no concentrar encara més la població", va afirmar.
Per la seva banda, el portaveu del PP a la Cambra, Juan Fernández, va acusar Illa de voler construir "ruscos de pisos" i va denunciar que la proposta provoca "saturació i inseguretat".
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques