Estrasburg no revisarà la sentència sobre drets de políticsdel procés

Estrasburg no revisarà la sentència sobre drets de polítics del procés / EFE

Ángeles Vázquez

Madrid

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) no ha considerat necessari que la Gran Sala revisi la sentència dictada per set dels seus companys el novembre passat, en la qual es va negar cap vulneració dels drets de representació política del president d'ERC, Oriol Junqueras, del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ni del seu antecessor i expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, segons la resolució a què ha tingut accés EL PERIÓDICO.

D'aquesta manera, al rebutjar-se per cinc magistrats que el recurs que van interposar fora remès a la Gran Sala, perquè també es pronunciés, adquireix fermesa la sentència que va negar cap vulneració dels drets que els tres polítics catalans al·legaven haver vist perjudicats per la seva imputació per la seva responsabilitat en el procés i el seu ingrés en presó preventiva durant la instrucció de la causa pel Tribunal Suprem espanyol.

El tribunal amb seu a Estrasburg va veure motiu per estudiar les queixes per suposades vulneracions de drets que van presentar alguns dels condemnats del procés, però, una vegada examinades, va acabar descartant que s'hagués produït cap violació del Conveni Europeu de Drets Humans pel Tribunal Suprem espanyol en relació amb els que es van presentar a les eleccions des de presó.

