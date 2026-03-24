Estrasburg no revisarà la sentència sobre drets de políticsdel procés
Ángeles Vázquez
El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) no ha considerat necessari que la Gran Sala revisi la sentència dictada per set dels seus companys el novembre passat, en la qual es va negar cap vulneració dels drets de representació política del president d'ERC, Oriol Junqueras, del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ni del seu antecessor i expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, segons la resolució a què ha tingut accés EL PERIÓDICO.
D'aquesta manera, al rebutjar-se per cinc magistrats que el recurs que van interposar fora remès a la Gran Sala, perquè també es pronunciés, adquireix fermesa la sentència que va negar cap vulneració dels drets que els tres polítics catalans al·legaven haver vist perjudicats per la seva imputació per la seva responsabilitat en el procés i el seu ingrés en presó preventiva durant la instrucció de la causa pel Tribunal Suprem espanyol.
El tribunal amb seu a Estrasburg va veure motiu per estudiar les queixes per suposades vulneracions de drets que van presentar alguns dels condemnats del procés, però, una vegada examinades, va acabar descartant que s'hagués produït cap violació del Conveni Europeu de Drets Humans pel Tribunal Suprem espanyol en relació amb els que es van presentar a les eleccions des de presó.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques