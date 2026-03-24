El Govern i ERC reactiven la negociació dels pressupostos
Discrepen sobre el contingut i el calendari, però la consellera Romero vol que s’aprovin abans del 24 de juny
Sara González
La segona –i última– oportunitat que van decidir donar-se el Govern i ERC per aprovar els pressupostos del 2026 va començar ahir amb dissonàncies i punts de partida diferents. L'Executiu català busca centrar la negociació en assumptes que depenguin exclusivament de la Generalitat i vol tenir els comptes aprovats de manera definitiva abans del 24 de juny. En canvi, el partit d'Oriol Junqueras reclama negociar també "nous espais de sobirania per a Catalunya" i "no posar dates" a la negociació perquè les dues parts no acabin sent "presoneres" del calendari.
La consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, va ser l'encarregada de fixar la posició del Govern en el nou tauler, en el qual aspira a començar a negociar les prioritats pressupostàries. En una entrevista en la SER Catalunya, va advertir ERC dels riscos que comporta que els comptes es tornin a supeditar a condicions que, com en el cas de la recaptació de l'IRPF, la Generalitat no pot garantir.
El Govern estarà a favor de propostes que suposin guanyar sobirania, com l'increment recent de jutges que ERC va aconseguir en les seves negociacions al Congrés amb el PSOE, però no com a "condicionant" per aprovar els pressupostos si els temps no casen. Tampoc és partidari d'allargar l'assumpte fins al 31 de juliol, de manera que la seva aposta passa per liquidar l'acord a finals d'abril o principis de maig perquè els comptes entrin en vigor abans de Sant Joan.
Una cosa "igual o millor"
A ERC ho veuen diferent. Si no hi ha IRPF, argumenten que el Govern els ha d'oferir una cosa "igual o millor". El portaveu del partit, Isaac Albert, va evitar dir exactament què voldrien per no condicionar la negociació, però va apuntar que han de ser qüestions que vagin més enllà de les competències catalanes. Va posar com a exemples recents el nou finançament, la quitació del deute del FLA o el traspàs de Rodalies. Tres temes en els quals el Govern central va tenir un paper determinant.
Hi ha un altre assumpte important que separa el partit de Junqueras del Govern. L'Executiu català, com va explicar el president Illa aquest cap de setmana a EL PERIÓDICO, considera que ja té "la paraula" d'ERC que aprovarà els pressupostos. Els republicans, en canvi, no garanteixen aquest suport. "Qui primer ha de complir els acords signats és el partit socialista", va dir Albert. A partir d'aquí, van assegurar que per ells no quedarà: "Sempre hem volgut aprovar i negociar els pressupostos".
Què vol ERC a canvi dels comptes s'ha convertit en la pregunta del milió. ¿Podria ser la governança de l'aeroport del Prat, un dels assumptes pendents del pacte d'investidura que els republicans tenen en el focus? Romero va advertir que és "complexa i difícil", de manera que va recomanar treballar en això "sense la pressió" dels pressupostos. "ERC ens ha de dir què vol", va remarcar la consellera, que va emmarcar aquestes peticions en partides pressupostàries. Segons el seu parer, l'acord per donar-se més temps amb els republicans suposa una "garantia" dels seus socis per acabar donant el seu sí, una cosa que no donen per segur a la seu de Calàbria.
Això no significa que el Govern es desentengui de la recaptació de l'IRPF, que, ara per ara, el Govern de Pedro Sánchez rebutja. "Això passarà, però les modificacions de lleis orgàniques no són senzilles. A més, no tenim l'Agència Tributària de Catalunya preparada, no fa falta córrer tant", va insistir Romero, que va remarcar que la "prioritat" és que prosperin els canvis legislatius per aprovar el model de finançament. La reunió del Consell de Política Fiscal i Financera ha de ser clau en aquest sentit.
