«És l’amenaça més gran per a la seguretat energètica»

David Page

Madrid

El director executiu de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), Fatih Birol, va alertar ahir que la guerra a l’Orient Mitjà és ja "l’amenaça més gran per a la seguretat energètica mundial per la dràstica reducció dels fluxos comercials d’energia pel bloqueig gairebé total de l’estret d’Ormuz per part de l’Iran. L’organisme multilateral, vinculat a l’OCDE, va advertir que el subministrament de cru perdut supera el de les dues crisis petroleres dels 70 juntes i que el subministrament de gas natural s’ha enfonsat més que en la crisi energètica després de la invasió russa d’Ucraïna el 2022.

En les dues crisis de la dècada dels 70 (el 1973 i el 1979) es van perdre "uns cinc milions de barrils al dia" en cada una, mentre que "avui s’han perdut 11 milions de barrils per dia", va detallar. A més, l’escalada del conflicte i la seva extensió a altres països de la regió ha provocat que 40 infraestructures energètiques s’hagin vist "greument" o "molt greument" danyades en nou països.

Birol va assegurar que "cap país serà immune, si la situació continua en aquesta direcció" i va reclamar un "esforç global" de tots els països per abordar les seves conseqüències conjuntament.

