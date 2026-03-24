L’anunci agafa la Moncloa desprevinguda
May Mariño
La convocatòria ha agafat per sorpresa la Moncloa i la seu federal del PSOE. "És aviat", reconeixen dirigents socialistes, d’acord amb el fet que les dates que s’estudiaven per a la crida a les urnes eren l’últim diumenge de maig (31) o el 17 de juny. Per això hi ha qui a la Moncloa fa la lectura de "certa ansietat" de Moreno, mentre altres dirigents socialistes admeten que està "ben tirada" la data per a les intencions de Moreno per revalidar la seva majoria absoluta. Conscients a les files socialistes que la batalla a Andalusia és una contesa "difícil", la decisió de Moreno accelera els plans i ara s’ha de veure què farà Pedro Sánchez. El president del Govern ha d’emprendre una remodelació del seu gabinet perquè la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se centri en la seva tasca de candidata del PSOE per a Andalusia. Una tasca en què sempre ha dit que se centraria i deixaria l’Executiu quan el president andalús convoqués les eleccions. Montero va publicar a les xarxes socials: "Moreno Bonilla convoca ja per dos motius: perquè la crisi de la sanitat pública se l’emporta per davant i perquè tem un repunt del PSOE. Com més aviat millor, Andalusia necessita un Govern que resolgui els problemes". I va aplaudir la data triada: "Ens agrada el 17 de maig. ¡Ja hi ha data per al canvi!".
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques