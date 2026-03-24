Les eleccions municipals a França fan més profunda la divisió política del país
L’esquerra resisteix a les grans urbs, la dreta manté el seu poder local i l’extrema dreta consolida el seu avenç amb la vista posada en el 2027
Leticia Fuentes
Enmig de la ressaca electoral, França reflexionava ahir sobre els resultats d'uns comicis municipals carregats de derrotes i mitges victòries. Malgrat que l'esquerra va celebrar haver derrotat els conservadors en ciutats com París i Marsella, l'avenç de l'extrema dreta és una realitat.
El partit de Marine Le Pen no va aconseguir els objectius marcats. Agrupació Nacional va passar de tenir prop de 20 comunes sota el seu poder a 61, doblant així la seva presència local en sis anys. Tot i que aquesta xifra continua sent limitada, és suficient per consolidar el seu poder de cara a les eleccions presidencials del 2027.
La dreta tradicional es manté liderant el rànquing amb 1.240 comunes, davant de l'esquerra, amb 802. Amb aquests resultats, segons Federico Vacas, director de política i opinió a Ipsos, no es pot parlar d'un vencedor clar: "En realitat no hi ha un clar guanyador en aquestes eleccions municipals. Hi ha hagut resultats dispars segons les ciutats, i victòries i derrotes simbòliques per a cada força política". Vacas emfatitza que el socialisme ha perdut també en ciutats històriques, com Clermont-Ferrand, Brest i Besançon.
En el cas de la dreta, el balanç global és positiu si es té en compte que va conservar la majoria de ciutats que governaven, tot i que van patir diverses derrotes importants, com la de París contra el socialista Emmanuel Grégoire, a més de Marsella i Lió. La sorpresa va arribar amb la caiguda del bastió socialista, Tulle (la Corresa), que va passar en mans d'una coalició de dretes. Aquesta comuna de poc més de 13.000 habitants té un fort valor simbòlic per a l'esquerra, al ser el feu de l'expresident François Hollande.
En vista d'això, el president del partit Els Republicans, Bruno Retailleau, va reafirmar diumenge la seva satisfacció per la forta presència local del seu moviment polític: "Els Republicans i els seus aliats van obtenir la màxima quantitat de vots i el nombre més elevat de càrrecs electes".
Més enllà de guanyadors o perdedors, aquestes eleccions municipals demostren una clara polarització del poble francès. A les ciutats secundàries, els moviments conservadors han guanyat pes, fins i tot a Marsella, on l'esquerra va arrabassar l'Ajuntament a l'extrema dreta, però Agrupació Nacional va poder passar a una segona volta amb un resultat gairebé d'empat. Una cosa impensable fa uns anys en una ciutat marcada per la diversitat cultural, però també per problemes de seguretat i atur.
El lepenisme no només resisteix, sinó que també consolida el seu poder en ciutats com Perpinyà i s'expandeix en d'altres com Carcassona i Niça, que formen part del bastió ultradretà. No obstant, no ha aconseguit guanyar en altres llocs que eren un objectiu clau per al partit, com Toló, Nimes i Narbona.
Aquests comicis evidencien l'existència de dues Frances convivint en un mateix país. A les ciutats petites, on aposten pel conservadorisme, les seves preocupacions se centren a no perdre els serveis bàsics i a mantenir la seva identitat. Les grans urbs, en canvi, es resisteixen a l'avenç de la dreta i l'extrema dreta, i centren les seves prioritats en la fiscalitat, la seguretat i la transició ecològica.
Recuperar la confiança
A París, Lió i Marsella, l'esquerra va contenir la respiració en la primera volta al veure com la dreta li trepitjava els talons, però va aconseguir imposar-se en la segona ronda. El Partit Socialista no va tenir dificultats per guanyar o conservar un nombre considerable de municipis: a París va guanyar Emmanuel Grégoire (50,52%) davant Rachida Dati (41,52%), malgrat la presència de la candidata d'LFI, Sophia Chikirou (7,96%); i a Marsella, l'alcalde Benoît Payan es va assegurar la reelecció sense necessitat de formar una aliança amb el candidat de LFI, Sébastien Delogu, l'oferta del qual va rebutjar. Aquesta estratègia podria ajudar el partit a recuperar la confiança dels votants de cara a les presidencials de l'any vinent.
Malgrat cert aïllament, els insubmissos poden presumir de diverses victòries; a Lió, van aconseguir l'alcaldia gràcies a l'aliança amb els verds. També a Nantes, la coalició amb els socialistes els va fer conservar l'escó. L'esquerra tampoc va arribar a tots els seus objectius. Les aliances LFI i PS no van donar fruits a Tolosa, Llemotges i Avinyó.
